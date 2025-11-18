Congo-Kinshasa: Mondial 2026 - Comment le barrage intercontinental va-t-il se dérouler?

Les Léopards de la République Démocratique du Congo ont été qualifiés pour le barrage intercontinental, la suite et fin des éliminatoires de la Coupe du monde Canada-Mexique-Etats-Unis 2026. La compétition qui aura lieu du 23 au 31 mars 2026, au Mexique, un des pays organisateurs de cette Coupe du monde, au mois de juin de cette même année. Alors comment ce barrage intercontinental, qui mettra aux prises six équipes venues de six continents pour deux places seulement à pourvoir pour la Coupe du monde, va-t-il se dérouler?

Et bien, sur les six barragistes, trois sont déjà connus, il s'agit de la République Démocratique du Congo pour l'Afrique, la Bolivie pour l'Amérique du Sud et la Nouvelle Calédonie (Océanie). Les trois autres proviendront de l'Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes (Concacaf) et de l'Asie.

La compétition se jouera directement en demi-finales, puis finale. Pour les six équipes, les règles du jeu prévoient de faire d'abord recours au classement Fifa. Les deux premières au classement seront exemptées des demi-finales. Elles ne joueront directement que la finale, comme qui dirait, ces deux équipes les mieux classées sont à 90 minutes de qualification pour la Coupe du monde.

Les quatre autres vont se croiser, deux-deux, pour les demi-finales à l'issue d'un tirage au sort prévu le 20 novembre 2025 sur base du classement FIFA qui sera publié la veille, soit le 19 novembre en prenant en compte les résultats de cette dernières trêve internationale. Les vainqueurs de ces deux demi-finales croiseront les deux exemptés en finales, et les deux vainqueurs de deux finales, ce sont eux qui iront à la Coupe du monde.

La RDC se trouve dans quel tableau ?

En se référant au classement Fifa en vigueur, la RDC occupe la 60ème place dans le monde. Elle est devant ses deux challengeurs qui sont déjà connus jusque-là : la Bolivie (89ème) et la Nouvelle Calédonie (158ème). Les trois autres ne sont pas encore officiellement connus, mais à la manière dont les choses évoluent, il y a possibilité que deux de trois pays suivants puissent se qualifier pour le compte de l'Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes (Concacaf).

Il s'agit de : Panama (45ème), Jamaïque (55ème), Costa Rica (52ème), et pour le compte de l'Asie : l'Irak (57ème). Un tableau qui, une fois consolidé, indique manifestement que la RDC ne sera pas parmi les deux équipes qui seront exemptées des demi-finales. Les Léopards devraient alors jouer les demi-finales, puis finale. Qu'à cela ne tienne, il faudrait tout simplement attendre le classement Fifa actualisé qui sera publié le mercredi 19 novembre prochain pour se faire une idée nette.