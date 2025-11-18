L'auteur du livre, Pythsens Kambilo, et son collègue Pépé Félly Manuaku, légende de la guitare, à Bruxelles

Très engagé pour la préservation et la promotion de l'identité culturelle congolaise à travers son art de prédilection, Pytshens Kambilo est une tête pensante et un expert de la musique congolaise qui évolue en international. A la fois chanteur, instrumentiste -arrangeur de musique et chercheur, il vient de signer un nouvel ouvrage intitulé "La guitare dans la Rumba congolaise : De l'oreille à la transcription Lindanda".

A l'occasion de la parution de son livre, l'artiste a accordé un entretien à votre journal au cours duquel il a signifié son oeuvre qui est à la littéraire, scientifique et pédagogique, vise à faciliter la compréhension des partitions dans l'orchestration et à définir l'apport des guitaristes dans l'histoire musicale en République démocratique du Congo (RDC).

«Cet ouvrage est consacré à la transcription de la rumba congolaise en partitions classiques. C'est le premier tome concentré à la guitare. Il englobe l'orchestration musicale dans le but de faciliter la compréhension sur les analyses et les connaissances des partitions complètes en solfège et tablature. Vous découvrirez : l'histoire et le contexte de cette musique mythique, des photos d'archives inédites, les photos des instruments traditionnels que nos ancêtres ont utilisés», a expliqué Pytshens Kambilo l'Alto-chimiste.

«(...) Le livre enseigne les partitions des orchestrations dans nos musiques, en termes d'écriture. On y retrouve également les biographies des grands guitaristes congolais que j'ai sélectionnés, il y a 15 ans, tels que Nico Kassanda, Pépé Felly Manuaku, Papa Noël Nédule, Guy Beniko... Il y a également d'autres archives historiques de la Rumba congolaise que j'ai travaillées dans mes recherches menées au Musée de Tervuren en Belgique», a-t-il ajouté.

Un ouvrage didactique pour sauvegarder la Rumba

Contrairement aux autres publications sur la musique congolaise, a souligné, l'auteur, son livre est un outil didactique qui a un caractère à la fois scientifique et pédagogique pour transmettre à des générations la notion de la guitare dans la Rumba.

« C'est un outil de référence dont la nécessité va désormais servir à la retranscription de la musique congolaise en partition afin qu'on arrive à la sauvegarder différemment pour la génération future. Depuis 2019, j'ai commencé à étudier et à écrire ses partitions pour qu'on puisse l'enseigner dans les institutions, dans les structures culturelles, dans les universités, écoles...», a indiqué l'Alchimiste Pytshens Kambilo.

« Ainsi, la rumba congolaise devient ici un objet d'étude scientifique et musical. L'idéal est aussi qu'on puisse échanger cette culture de partition avec nos enfants nés à l'étranger et pourquoi ne pas aussi la partager avec nos partenaires étrangers dans le monde», a suggéré le guitariste.

Le livre "La guitare dans la Rumba congolaise : De l'oreille à la transcription Lindanda" est composé de 269 pages dont 9 chapitres qui parlent de l'influence musicale dans la traite transatlantique ; de deux grandes écoles de la Rumba (Odemba et Fiesta) ; de l'influence de la musique cubaine dans la Rumba congolaise ; de la génération Zaiko et de Léopoldville.

Un travail de longue haleine pour transcrire les valeurs culturelles

« C'est le fruit de cinq années de travail acharné consacrées à l'analyse de notre musique, à l'écriture, aux rencontres avec les grands noms de la culture congolaise pour en extraire toute la richesse », a révélé l'auteur.

Pour Pytshens Kambilo, son ouvrage est une ode pour toutes les personnes qui veulent comprendre la culture congolaise.

« Il est destiné aux scientifiques, historiens, chercheurs, étudiants ainsi qu'aux mélomanes qui veulent apprendre les morceaux de la Rumba congolaise, même ceux-là qui ne connaissent pas le solfège. Ce Tome 1 est disponible dans les librairies classiques, Afrique-shop en format A4 et bientôt il sera disponible en version digitale», a-t-il conclu.

Signalons que l'auteur du livre est très attendu cette semaine en Belgique, Croatie et dans d'autres villes européennes pour une série de conférences publiques dans le cadre de la présentation de l'ouvrage.

L'apparition de ce livre a été très encouragée par Pépé Felly Manuaku, une des légendes guitariste dans l'histoire de la musique en RDC, qui a souhaité plein succès à l'ouvrage et son auteur.

«Le livre de l'alchimiste Pytshens Kambilo "De l'oreille à la transcription LINDANDA : "la Guitare dans la Rumba Congolaise"... bravo cher frère et collègue... Cet ouvrage exceptionnel constitue une référence authentique pour l'avenir de la rythmique dans la Rumba», a-t-il dit.