Le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a échappé, hier lundi 17 novembre, à une catastrophe aérienne. La délégation conduite par ledit ministre se rendait au Lualaba pour s'imprégner du drame qui s'est produit le samedi 15 novembre dernier sur le site minier de Mulondo, situé dans le quartier Kawama du territoire de Mutshatsha, dans la province du Lualaba. Bilan : 40 exploitants artisanaux décédés à la suite de l'effondrement d'un pont de fortune.

D'après plusieurs sources locales, 34 corps sont exposés dans une morgue, tandis qu'une dizaine ont déjà été récupérés par leurs familles. Plusieurs blessés, dont deux touchés par balles, ont également été signalés.

Le site de Mulondo, situé à 42 km de Kolwezi, est connu pour des tensions récurrentes entre exploitants miniers artisanaux, coopératives et partenaires privés. Des coups de feu auraient retenti. Il y a eu mouvement de foule. Dans cette débandade, certaines personnes sont tombées dans une tranchée. Le pont de fortune érigé par des creuseurs clandestins a cédé sous la pression d'une foule entrainant mort d'hommes. C'est cette situation que la délégation du gouvernement arrivée sur place doit tirer au clair.

En attendant, aucun blessé n'a été enregistré dans cette catastrophe aérienne où tous les passagers ont pu évacuer sains et saufs, sans aucune victime à déplorer.

D'après la cellule de communication du ministère des Mines, « l'appareil aurait rencontré des difficultés lors de la phase d'approche. Heureusement, l'équipage a réussi à stabiliser l'appareil évitant ainsi tout drame.

L'incident a suscité un moment de panique parmi les passagers et le personnel au sol, avant que la situation ne soit maîtrisée. Les investigations porteront sur une éventuelle « défaillance technique, erreur de pilotage ou mauvaises conditions météo ».

La piste restée ouverte a été placée sous surveillance technique pour garantir la sécurité des prochains vols. Le ministre Louis Watum et sa délégation ont poursuivi, malgré tout, leur mission officielle à Kolwezi.