Congo-Kinshasa: L'Université de Kikwit crée une cellule de communication pour la visibilité de ses actions

L'Université de Kikwit (UNIKIK), une des institutions de l'Enseignement supérieur et université de la République démocratique du Congo basée dans la ville de Kikwit, province du Kwilu, dans le sud-ouest du pays, a désormais un nouvel organe dans le leitmotiv de son fonctionnement. Il s'agit de la "Cellule de communication". Une innovation qui contribue à faire avancer les activités de cette institution.

Le Professeur Alphonse Kapumba, Recteur, vient de créer ce nouvel organe via une décision rectorale signée le 6 novembre 2025. C'est la décision n°046/Unikik/CAB/RECT/RPK/2025 la 06/11/2025 portant création et organisation d'une cellule de communication à l'Université de Kikwit.

Ce document renseigne que ce nouvel organe devra « renforcer la visibilité institutionnelle, la diffusion des informations académiques et scientifiques ainsi que la valorisation des activités pédagogiques, administratives et de recherches ». Ce sera bilingue (Français et anglais).

La première réunion dite de prise de contact et d'orientation dirigée par le Directeur de cabinet du Recteur, Rossi Pumbulu, s'est déroulée jeudi 13 novembre dernier dans la sérénité.

« Les informations de l'UNIKIK seront véhiculées non seulement sur le plan local, mais aussi national et international. C'est une forme de redevabilité vis-à-vis du public, car l'UNIKIK fait un travail important lui confié par l'Etat congolais. C'est un mandat qui ne doit pas passer sous silence », a déclaré Rossi Pumbulu au terme de la réunion de prise de contact.

Il a invité tous les membres de cette cellule à réaliser un travail de qualité.