Tunis — La commission des mégaprojets, réunie mardi à la Kasbah sous la présidence de la cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzeri, a approuvé le lancement immédiat des procédures relatives à la reconstruction du bâtiment principal de l'hôpital Universitaire Hédi Chaker de Sfax, à l'aménagement de l'hôpital régional de Bir Ali Ben Khalifa (gouvernorat de Sfax), outre l'accélération de l'achèvement des travaux de l'hôpital régional de catégorie B à Thala dans le gouvernorat de Kasserine

Les participants ont également approuvé l'intégration dans la liste des mégaprojets, le projet de réalisation d'une unité de fabrication et d'impression de sacs en plastique, ainsi que d'une unité de conditionnement d'engrais à Mezzouna, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.

Ce projet permettra la ré-exploitation du complexe industriel de Mezzouna qui reprendra son activité initiale de fabrication des sacs en plastique destinée au marché local, au lieu de les importer de l'étranger.

La reprise de l'activité du complexe de Mezzouna permettra de soutenir le tissu industriel local, en réduisant les délais d'approvisionnement et le volume des importations.

Ceci s'inscrit dans le cadre de l'orientation de l'État vers la protection de l'économie nationale, et la satisfaction des besoins d'un nombre d'entreprises industrielles tunisiennes à partir de la production nationale.

Il s'agit également de relancer l'activité économique dans la région de Mezzouna et de lancer des projets de développement, afin de créer des emplois permanents pour les jeunes de la région et des régions voisines.

Au cours de son intervention, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzeri a souligné la nécessité d'accélérer la réalisation de tous les projets publics dans les délais fixés.

La cheffe du gouvernement a souligné la nécessité de relever tous les défis, de surmonter toutes les difficultés, et d'intensifier les efforts au niveau central et régional par tous les responsables des ministères, des structures publiques et des gouvernorats pour accélérer la réalisation et le suivi de tous les projets publics, afin qu'ils soient achevés dans les délais fixés et avec la qualité requise.

De son côté, le ministre de la Santé, Mustafa Ferjani a exposé les projets de reconstruction du bâtiment principal de l'hôpital universitaire Hedi Chaker à Sfax et de réhabilitation de l'hôpital Bir Ali Ben Khalifa (Sfax) et de l'hôpital régional (catégorie B) de Thala (Kasserine).

La ministre de l'Industrie, des mines et de l'énergie, Fatma Thabet Chiboub a, pour sa part, passé en revue un rapport sur le projet de remise en service du complexe industriel de Mazouna (Sidi Bouzid), qui porte notamment sur la création d'une unité de fabrication et d'impression de sacs en plastique de différentes tailles et d'une unité d'emballage d'engrais.