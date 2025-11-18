Soudan: La 43e Conférence d'éclairissement accueille l'Initiative nationale de soutien et de lutte contre l'agression

La 43e Conférence d'éclairissement du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme, organisée par l'Agence Soudanaise de presse (SUNA), accueillera demain, mercredi, à 13h00, au quartier général de la police à Port-Soudan, l'Initiative nationale de soutien et de lutte contre l'agression.

Dr Bahr Idris Abu Garda, vice-président de l'Initiative, et le Dr Al-Tijani Sisi Mohamed, responsable du volet extérieur prenderont la parole lors de la confèrence.

Une éclairage sur les crimes commis par les milices des Forces de soutien rapide (FSR) contre les citoyens d'El Fasher et sur la visite de la délégation de l'Initiative au centre d'accueil Azhari Al-Mubarak pour personnes déplacées, situé à Al-Afad, dans la localité d'Al-Dabba, État d'Ashamaliya sera presenté lors de la confèrene.