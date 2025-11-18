Guinée: La ministre Fatima Camara entame une importante tournée nationale

18 Novembre 2025
Aminata.com (Conakry)
Par Mamadou Aliou Barry

La ministre du Commerce, Fatima Camara a entamé une tournée nationale en collaboration avec la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée.

L'objectif principal est de procéder à la remise officielle des nouveaux sièges construits grâce aux efforts des membres de la Chambre.

La première étape de cette tournée couvre les préfectures de Boké, Labé, Kankan, N'Zérékoré et Faranah a eu lieu dans le Kakandé.

Prenant la parole, madame Fatima Camara a réaffirmé son engagement total aux côtés de la Chambre de Commerce.

Elle promet par ailleurs, de créer créer les meilleures conditions pour que tous les commerçants puissent s'épanouir pleinement dans leurs activités.

De son côté, le président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée, a, quant à lui, salué les actions menées par la Ministre depuis sa prise de fonction.

Il assure, au nom de l'ensemble des représentants consulaires, une collaboration étroite avec le département, ainsi qu'un accompagnement constant dans toutes les actions et initiatives visant à dynamiser le secteur.

Cette tournée nationale de la ministre Fatima Camara va renforcer l'unité entre la Chambre et le ministère, au service du développement économique et du bien-être des populations.

Lire l'article original sur Aminata.com.

