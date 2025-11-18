Afrique: Sadio Mané signe son neuvième triplé lors d'une écrasante victoire des Lions contre le Kenya, 8-0

Dakar — L'attaquant du Sénégal Sadio Mané a réalisé le neuvième triplé de sa carrière professionnelle depuis 2012 et le deuxième en équipe nationale, lors de l'écrasante victoire des Lions sur le Kenya, 8 buts à 0, mardi, à Antalya, en Turquie.

C'était le deuxième match du Sénégal pour la série de rencontres amicales jouées sous l'égide de la FIFA au cours de ce mois.

Le premier a eu lieu samedi dernier à Londres, contre le Brésil, qui a battu les Lions, 2 buts à 0.

Le festival offensif sénégalais a démarré dès la 9e minute. Un superbe but en solitaire de Nicolas Jackson. L'attaquant du Bayern Munich a ensuite doublé la mise à la 15e minute, quelques instants après le premier but en sélection nationale d'El Hadji Malick Diouf (12e).

Ibrahim Mbaye, qui jouait son premier match en équipe nationale, a marqué le septième but des Lions. Il a fait deux passes décisives aussi.

Chérif Ndiaye a creusé l'écart entre les deux équipes à la 80e minute, 8-0.

Le Sénégal vient d'obtenir la deuxième plus large victoire en équipe nationale après celle de 1972, contre la Mauritanie, 10 buts à 1.

Les Lions du Sénégal ont battu l'île Maurice, 7 buts à 0, en octobre 2010.

Le match contre le Kenya a été dominé par le triplé de Sadio Mané (17e, 31e et 35e). C'est le neuvième triplé de sa carrière, le deuxième en équipe nationale, après celui du 4 juin 2022 contre le Bénin, aux éliminatoires de la CAN.

Ce triplé porte à 52 le nombre de buts de Mané en sélection nationale, où il jouait, ce mardi, son 118e match. Il est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe du Sénégal.

Mané a signé son tout premier triplé en 2012, avec le Red Bull Salzbourg, en Coupe d'Autriche. C'était à Kalsdorf (3-1).

Il réalisé le deuxième triplé en championnat, quelques mois plus tard, puis un troisième en 2013. En mai 2014, le joueur formé à Génération Foot (Sénégal) inscrit le quatrième triplé de sa carrière, avec son club autrichien, en demi-finale de la Coupe d'Autriche, contre le SV Horn (7-0).

En mai 2015, jouant pour Southampton, il inscrit un triplé historique contre Aston Villa (6-1), le plus rapide de l'histoire de la Premier League : trois buts en deux minutes 56 secondes.

En 2016, il en signe un contre Manchester City.

Avec Liverpool, le double Ballon d'or africain (2019 et 2022) marque en 2018 son premier triplé en Ligue des champions. C'était lors des huitièmes de finale, contre Porto (5-0).

Depuis 2012, le champion d'Angleterre 2020, avec les Reds de Liverpool, a enchaîné les doublés en Autriche, en Angleterre, en Allemagne et en Arabie saoudite.

En mai 2025, sous les couleurs d'Al-Nassr, il réalise le premier quadruplé de sa carrière. C'était lors d'un retentissant match contre Al-Okhdood, 9-0.