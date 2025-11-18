Afrique: Les Lions, revanchards, étrillent les Harambee Stars du Kenya, 8-0

Dakar — L'équipe nationale masculine de football du Sénégal a étrillé (8-0) celle du Kenya, mardi, en match amical international joué au Mardan Sports Complex d'Antalya, en Turquie.

Après la défaite face au Brésil, samedi dernier, le sélectionneur national Pape Thiaw a chamboulé son onze de départ pour un nouveau schéma tactique en 4-3-3.

Abdoulaye Seck, Mamadou Sarr, Ilay Camara, El Hadji Malick Diouf, Pathé Ciss, Ibrahima Mbaye et Nicolas Jackson ont été alignés d'entrée, aux côtés d'Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Pape Guèye et Sadio Mané, seuls rescapés du onze de départ contre le Brésil.

Face à une équipe qui n'a pas réussi à se qualifier pour la CAN, les Lions ont été sans pitié, inscrivant six buts lors de la première période, grâce à Nicolas Jackson (8e, 14e), El Hadj Malick Diouf (12e) et Sadio Mané (17e, 30e, 25e mn).

Avec une telle avance au tableau d'affichage, Pape Thiaw a pu faire tourner au retour des vestiaires. Il fait entrer en jeu Boulaye Dia, Rassoul Ndiaye et Mamadou Lamine Camara, en remplacement de Mamadou Sarr, Sadio Mané et Pape Guèye.

Deux minutes après la reprise, Ibrahima Mbaye a vu ses efforts sanctionnés par un but, pour sa première avec les Lions.

Malgré les nombreux changements des deux côtés, le score n'a pas évolué jusqu'à la 80e minute de la rencontre.

Sur un penalty qu'il a provoqué, Cherif Ndiaye inscrit le huitième but de la rencontre.

Le Sénégal l'emporte largement cette rencontre en inscrivant sept buts sans en encaisser.

Cerise sur le gâteau, les protégés de Pape Thiaw réussissent à battre le record de la plus large victoire de l'équipe du Sénégal, détenu par leurs aînés de la génération de 2012.

La bande à Mamadou Niang et Papiss Demba Cissé, sous les ordres d'Amara Traoré, avaient battu (7-0) l'Ile Maurice, à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2012.

Les Lions vont disputer un dernier match amical international le 13 novembre prochain, à Dakar, avant de s'envoler pour la CAN prévue au Maroc du 21 décembre au 18 janvier 2026.

L'équipe nationale du Sénégal va évoluer dans le groupe D de cette compétition, en compagnie de celles du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo (RDC).