Sénégal: Fatick - Le SAEMS attend des réponses à ses revendications dans les meilleurs délais

Fatick — Le Syndicat autonome des enseignants du moyen-secondaire (SAEMS) a invité, mardi, à Fatick, le gouvernement à apporter des réponses à ses revendications, en vue d'arriver à une année scolaire apaisée.

"Si le gouvernement veut une école sans grève, il est tenu d'apporter des réponses [...] à nos revendications syndicales" dans les meilleurs délais, a déclaré El Hadji Malick Youm, secrétaire général national du SAEMS.

Selon le syndicaliste, une éventuelle reprise des "perturbations" est un scénario qui "n'augure pas d'une bonne année scolaire".

Le SG national du SAEMS participait au lancement d'un plan d'action portant sur les revendications portées par le G7, le groupe des syndicats considérés comme les plus représentatifs du secteur de l'éducation et de la formation.

Le SAEMS a observé ce matin un débrayage pour dénoncer le retard noté dans le paiement des salaires des contractuels et la situation des enseignants décisionnaires qui devraient intégrer la fonction publique avant le 30 janvier 2026, selon le ministre de l'Education nationale.

"Notre première revendication, en début d'année, était un plan d'alerte, décrété en octobre. Nous avons décidé, encore une fois, de mettre en place un plan d'action qui entre dans la phase de lutte", a expliqué El Hadj Malick Youm.

Il a invité le gouvernement à préserver "cette accalmie qui règne dans l'école depuis quelques temps pour le progrès social".