Afrique: La deuxième édition du SIMA prévue le 25 mai prochain à Dakar (coordonnateur)

Dakar — Le Salon international des médias (SIMA) va tenir sa deuxième édition à partir du 25 mai 2026, à Dakar, une date correspond à la Journée internationale de l'Afrique, a-t-on appris mardi de son coordonnateur général, Matar Silla.

"Nous souhaitons organiser la seconde édition le 25 mai parce que c'est la Journée internationale de l'Afrique", a-t-il dit lors d'un point de presse consacré au bilan de la première édition, tenue en octobre dernier (27-30), dans la capitale sénégalaise.

Selon Matar Silla, cette date a été retenue au regard de son importance pour le calendrier panafricain et pour le calendrier international.

"Le fait de l'inscrire à cette date permet également d'avoir le focus de toute l'Afrique sur le Sénégal à un moment déterminé, pour une date que toute l'Afrique doit célébrer. Donc qui mieux que les médias pour le faire", a fait valoir le coordonnateur général du SIMA.

Matar Silla a réitéré son appel aux médias sénégalais, invités à s'approprier cet évènement pour en faire "un levier fédérateur" sur le plan continental.

"Le SIMA va aider les médias à participer à [la] consolidation d'un écosystème médiatique performant au Sénégal et en Afrique", a-t-il indiqué.

Le comité de pilotage de la manifestation est ouvert aux personnes qui veulent intégrer l'organisation du SIMA en vue d'en faire "un évènement de haute facture", a assuré Matar Silla.

Pour 2026, les organisateurs misent sur la participation d'une quarantaine de pays, dont l'Algérie, a signalé le coordonnateur général du SIMA.

Selon Matar Silla, l'Algérie est dans les dispositions pour une participation massive à l'édition 2026.

Les organisateurs prévoient une décentralisation de cette activité dans des régions comme Thiès ou Saint-Louis, dans l'optique de promouvoir en même temps le tourisme culturel.

Le directeur général de la Maison de la Presse Babacar Touré, Sambou Biagui, a annoncé que le comité de pilotage pour l'organisation de la deuxième édition du SIMA sera installé dès début décembre prochain, sous la direction de Matar Silla.

Contrairement à la première édition, l'Etat a fait des efforts, en termes de subvention, pour accompagner l'organisation évènement en 2026, a-t-il indiqué.

Il a signalé que des crédits ont été inscrits dans le budget de la Maison de la Presse pour l'organisation de la prochaine édition du SIMA.