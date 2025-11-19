Afrique: Une baisse des espèces d'oiseaux migrateurs dans plusieurs régions, dont l'Afrique de l'Ouest

Dakar — Un responsable de l'organisation non gouvernementale BirdLife International, Geffroy Citegetse, a signalé, mardi, à Dakar, "une baisse des effectifs de 40 % des espèces d'oiseaux migrateurs" empruntant chaque année la voie de migration Est-Atlantique.

La voie de migration Est-Atlantique est un corridor écologique composé de zones humides. Empruntée chaque année par des millions d'oiseaux migrateurs cherchant à migrer vers des aires de reproduction, elle s'étend de l'Arctique à l'Afrique du Sud, en passant par les côtes de l'Europe occidentale et de l'Afrique de l'Ouest.

BirdLife International est une organisation chargée de la protection de la nature, des oiseaux en particulier.

"Des études que nous faisons tous les trois ans sur l'évolution des espèces d'oiseaux migrateurs, le long de cette voie de migration, révèlent une baisse des effectifs de 40 % des espèces d'oiseaux migrateurs", a dit M. Citegetse lors d'un atelier de BirdLife International sur l'ornithologie, l'écologie et la gestion côtière.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Certaines espèces d'oiseaux migrateurs sont menacées. D'autres ont vu leurs effectifs baisser. Sur le terrain, on observe carrément que les effectifs des espèces d'oiseaux diminuent par rapport aux années précédentes, une réalité constatée par les communautés également, le long de la voie de migration Est-Atlantique", a-t-il relevé.

Puisqu'il existe "des zones humides interconnectées sur le long de cette voie de migration, il faut aussi que la recherche visant à sauver ces espèces menacées interconnecte les pays et les universités de ce corridor écologique", a suggéré Geffroy Citegetse.

C'est l'un des objectifs de l'atelier de deux jours, auquel prennent part des experts venus de huit universités, a-t-il dit.

"Nous voulons créer une connectivité entre des universités situées sur le long de cette voie de migration, afin qu'elles puissent travailler et faire de la recherche ensemble", a expliqué Geffroy Citegetse.

Il ajoute que "l'un des objectifs est de renforcer les compétences locales de la recherche ornithologique et de l'écologie côtière, pour assurer la protection durable des oiseaux migrateurs et la préservation des sites critiques".

El Hacen Mohamed Hacen, chercheur à l'université de Groningue (Pays-Bas), s'est alarmé du déclin des espèces d'oiseaux migrateurs. "Il y a globalement une diminution des effectifs d'oiseaux qui migrent entre l'Europe et l'Afrique", a-t-il relevé, avouant ignorer les causes scientifiques de cette baisse.

"On peut, toutefois, penser que c'est lié au changement climatique, à la dégradation de leur habitat", présume El Hacen Mohamed Hacen.

Il recommande d'approfondir la recherche scientifique sur ce domaine.

L'atelier de BirdLife International fait partie des activités du Projet de renforcement de la résilience climatique des sites critiques d'oiseaux migrateurs et des communautés vivant le long de la voie de migration Est-Atlantique. Il prendra fin mercredi.