Afrique de l'Ouest: Sommet des filles de l'Afrique de l'Ouest et du centre - La délégation congolaise rend compte au ministre de la Jeunesse

Le ministre chargé de la jeunesse, Hugues Ngouélondélé, a reçu le 17 novembre les adolescents congolais qui ont représenté le pays au sommet des filles de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Lors de ces moments de partage, la délégation congolaise composée des membres du Parlement des enfants du Congo a émis les points de vue sur le développement de la jeune fille africaine.

Au cours de leurs échanges avec le ministre Hugues Ngouélondélé, les représentants congolais ont fait le bilan sur leur séjour dans la capitale sénégalaise. Ils ont résumé des échanges qui ont fait l'objet de la rencontre de Dakar. La délégation congolaise a profité de ce grand moment de partage pour émettre des propositions au nom du Congo, notamment sur le droit à l'éducation de qualité, la protection de l'enfance et la création des cercles d'action.

Ces jeunes issus du Parlement congolais des enfants ont afffirmé que ces assises étaient très productives au profit de la jeunesse africaine. Parmi les décisions prises à Dakar, les participants ont plaidé pour le respect de leurs droits, notamment le droit à l'éducation, à la santé et au bien-être, à l'eau, à l'assainissement, à l'hygiène, à la protection ainsi qu à la participation et à l'information.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Conscientes de leur rôle essentiel et de leurs responsabilités dans la transformation des vies et la réalisation de leurs droits, les filles de la région se sont engagées à Dakar à être des actrices du changement aux côtés de tous les partenaires oeuvrant pour la protection et la promotion des droits. « Nous nous engageons à faire de l'éducation notre priorité, en restant à l'école, en soutenant nos soeurs et en plaidant pour une éducation inclusive de qualité et adaptée au climat.

Elever nos voix dans les forums locaux, nationaux et régionaux pour que nos priorités soient entendues et prises en compte. Utiliser la technologie et l'innovation de manière responsable pour renforcer notre autonomie et notre solidarité, soutenir nos pairs garçons afin qu'ils deviennent progressivement des modèles de masculinité responsable », a indiqué Fréderic Baboutila, présidente sortante du Parlement des enfants du Congo.

Elle a ajouté qu'il sera aussi question de créer des réseaux de soutien et de mentorat pour que chaque fille puisse développer son potentiel et assumer sa part de responsabilité et de communauté. Le ministre a, pour sa part, invité ces jeunes à plus de citoyenneté et de patriotisme. Il estime que ces jeunes doivent servir de modèle afin de promouvoir les bonnes valeurs à leurs amis tout en invitant les parents à jouer pleinement leur rôle dans l'éducation des enfants.