Congo-Brazzaville: Initiave - Célébration d'un siècle de la diplomatie russe par une marche sportive à Brazzaville

Anciens diplômés, apprenants de la langue russe, partenaires de la Maison russe et passionnés de sport ont répondu le 16 novembre à l'appel de la Maison russe de Brazzaville pour une marche sportive.

Organisée sur la voie de la Corniche, cette initiative s'inscrivait dans les festivités du centième anniversaire de la diplomatie publique russe célébré cette année 2025.

Dès les premières heures de la matinée du dimanche 16 novembre, des milliers de participants ont parcouru à pied l'itinéraire reliant l'enceinte de la Maison russe au rond-point du restaurant Bolingo, près de l'hôpital de base de Bacongo. Dans une atmosphère conviviale, l'activité a renforcé les liens d'amitié entre le Congo et la Russie tout en encourageant un geste de bien-être physique.

De retour dans les locaux de la Maison russe, la fête s'est poursuivie au rythme des musiques congolaises et russes. Les étudiants de l'institution ont animé l'espace par des pas de danse avant le dépouillement du grand jeu tombola. Les plus chanceux sont répartis avec des packs d'eau, des lots de chips, des bons de restaurant pour un dîner en duo et même un voyage touristique pour deux au site touristique de Ngabé.

Saluant la forte mobilisation, la directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova, a rappelé le sens historique de cette célébration. «Moi d'abord, je vous remercie tous pour être tellement nombreux pour répondre à notre appel dénommé "Manifester son amour vers la Maison russe". Pour nous, c'est un moment rare, avec cet événement consacré au 100e anniversaire de la diplomatie publique russe », a-t-elle déclaré.

Elle a retracé l'héritage né en 1925 avec la création de la première institution soviétique dédiée aux échanges culturels et humanitaires. « Le sens était de travailler avec les peuples, d'établir les relations, l'amitié, l'amour entre les peuples... Cette coopération culturelle avec le Congo date de longtemps », a détaillé Maria Fakhrutdinova.

La directrice a également dévoilé les prochains rendez-vous du calendrier local : un match de football opposant anciens diplômés et équipe de la Maison russe, l'inauguration d'une fresque, la projection d'un film et plusieurs surprises prévues jusqu'en février 2026. Elle a enfin lancé un appel aux bénéficiaires du programme « Nouvelle génération ». « On va inviter les représentants de la nouvelle génération de Centrafrique, RDC, Cameroun ici à Brazzaville... et préparer certaines surprises pour vous », a-t-elle fait savoir brièvement.

Placide Obami, responsable marketing du site touristique de Ngabé, partenaire de l'événement, a salué « une marche de solidarité » et rappelé l'importance du sport pour la santé. Pour l'artiste slameur Black Panther, cette mobilisation témoigne de l'influence grandissante de la Maison russe. « Voir des milliers de personnes réunies, c'est la preuve qu'elle fédère. La coopération Congo-Russie s'est énormément renforcée, ouvrant de nouvelles portes aux artistes et étudiants », a-t-il confié.