Tunisie: Le pays tient tête au Brésil en match amical

Une solide équipe de Tunisie a tenu en échec le Brésil (1-1) ce mardi 18 novembre à Lille, lors d'un match amical. Une belle performance face à l'ogre brésilien qui avait dompté le Sénégal trois jours plus tôt.

Ce n'est certes pas une victoire, mais ce match est célébré comme tel par les milliers de supporters tunisiens présents mardi dans le Nord de la France pour encourager leurs Aigles de Carthage. Malgré le froid (2 °C), les fans ont eu l'occasion d'être réchauffés par la prestation de leurs joueurs. La Tunisie avait tout à craindre de cette équipe brésilienne, désormais coachée par Carlo Ancelotti, et qui venait de mettre fin à la série de 26 matches sans défaite du Sénégal (2-0) samedi dernier à Londres.

Mais les hommes de Sami Trabelsi ont très tôt montré leur intention de bousculer les Auriverdes en jouant les coups à fond et en restant intraitables en défense. Avec une arrière-garde à cinq défenseurs, mais deux latéraux prêts à prendre la profondeur, le plan tunisien a souvent perturbé Marquinhos et ses coéquipiers. C'est d'ailleurs l'arrière gauche tunisien Ali Abdi qui s'offre la première occasion dès la première minute, avec une frappe à l'entrée de la surface de réparation qui finit dans les gants de Bento.

Abdi, le détonateur

Le latéral gauche de Nice va être à l'origine de l'ouverture du score, après un contre et une passe du milieu de terrain pour trouver Hazem Mastouri, qui remporte son duel face à Bento (23e). L'attaquant du Dynamo Makhachkala (Russie) inscrit son quatrième but en sélection et la Tunisie est récompensée de son bon début de match.

Cela aura le don de réveiller enfin le Brésil, qui s'appuie sur le travail de Vinicius côté gauche, mais surtout sur celui d'Estêvão sur le flanc droit de l'attaque des Auriverdes. Intenable face au Sénégal avec un but, le virevoltant ailier de Chelsea a fait souffrir la défense tunisienne. Celle-ci ne va céder que sur penalty, après une faute de main de Dylan Brown signalée par la VAR.

Estêvão prend ses responsabilités et égalise en prenant Dahmen à contre-pied (44e). Les hommes d'Ancelotti auraient pu prendre l'avantage définitivement en seconde période, mais Lucas Paquetá rate cette fois le penalty accordé par l'arbitre français Jérôme Brisard (78e).

Dominée dans les dernières instants de la rencontre, la Tunisie reste solide, à l'image de sa campagne de qualification au Mondial où elle n'a encaissé aucun but. Et malgré un dernier frisson d'Estêvão qui trouve le poteau (90+6e), les Aigles de Carthage tiennent le point du match nul, trois ans après leur déroute (1-5) face à ces mêmes Brésiliens en match amical également.