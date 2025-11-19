communiqué de presse

Les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre s'engagent à accélérer la transformation numérique pour garantir l'accès au haut débit, développer les capacités en intelligence artificielle, créer des emplois numériques et bâtir un marché intégré d'ici 2030.

À l'issue d'un sommet régional qui s'est tenu les 17 et 18 novembre 2025 au Bénin, les ministres en charge du numérique des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont adopté la Déclaration de Cotonou, marquant le fort engagement de leurs pays pour accélérer la transformation numérique dans la région.

Dans ce cadre, ils se sont fixés des objectifs ambitieux à l'horizon 2030, notamment pour parvenir à un accès abordable et fiable au haut débit pour 90 % de la population, déployer des infrastructures numériques publiques interopérables comme l'identité numérique et les systèmes de paiement, doubler le commerce électronique intra-africain, et adopter des cadres harmonisés pour la cybersécurité, la gouvernance des données et de l'Intelligence Artificielle (IA) afin de créer un environnement de confiance.

La Déclaration de Cotonou prévoit également la formation massive pour faire en sorte que 20 millions de personnes puissent disposer de compétences numériques de base, et que 2 millions de jeunes et de femmes bénéficient d'emplois ou d'entrepreneuriat numériques. Par ailleurs, les ministres se sont engagés à stimuler les écosystèmes d'innovation numérique en partenariat avec le secteur privé. Ils ont également décidé de promouvoir des solutions africaines pour l'IA à travers le développement des infrastructures régionales de calcul, de cloud et des données et la mise en oeuvre de programmes d'applications de l'IA dans des secteurs prioritaires pour la transformation économique inclusive.

Pour réaliser ces objectifs, la Déclaration appelle à une mobilisation des investissements publics et privés à travers pactes numériques nationaux, qui articuleront objectifs de réformes, besoins en financement et partenariats stratégiques avec le secteur privé autour des objectifs fixés dans la Déclaration pour accélérer la croissance inclusive et la création d'emplois.

Des mesures concrètes ont été envisagées pour favoriser l'échange de bonnes pratiques et la coordination visant à créer des marchés numériques régionaux, et inciter le secteur privé à investir dans l'infrastructure numérique en s'appuyant sur des initiatives régionales telles que la Mission 300 (M300), une initiative panafricaine visant à connecter 300 millions d'Africains à l'électricité d'ici 2030 afin de soutenir la transformation numérique et économique du continent.

Le numérique s'impose aujourd'hui comme l'un des leviers les plus puissants de transformation économique et sociale. Véritable moteur de croissance, il stimule la productivité, favorise la création d'emplois et renforce l'inclusion. Les engagements pris à Cotonou traduisent une volonté commune de transformer la promesse du numérique en progrès concrets, et de positionner l'Afrique de l'Ouest et du Centre comme un acteur majeur de l'économie numérique mondiale.

Co-organisé par le gouvernement de la République du Bénin et le Groupe de la Banque mondiale, le sommet régional sur la transformation numérique en Afrique de l'Ouest et du Centre a réuni plus de 200 participants composés de personnalités de haut niveau, y compris des ministres, responsables des communautés économiques régionales, dirigeants du secteur privé, jeunes créateurs de solution numériques, organisations de la société civile et experts internationaux.

Il répond aux objectifs de l'Union africaine à l'horizon 2030, qui est de garantir un accès universel et abordable au haut débit, bâtir un marché numérique unique africain, et saisir pleinement les opportunités offertes par les technologies en croissance comme l'intelligence artificielle pour réaliser la transformation numérique du continent.

S.E.M. Abdoulaye Bio Tchané, Ministre d'Etat, Ministre du plan et du développement, République du Bénin :

« Le numérique est devenu un accélérateur majeur de productivité, un levier de compétitivité, un espace infini d'innovation. Et son impact est particulièrement déterminant en Afrique, où notre jeunesse arrive massivement sur le marché de l'emploi. L'Afrique n'est plus seulement consommatrice : elle devient créatrice, innovante et influente dans l'économie numérique mondiale. Dans cette dynamique, le Bénin a fait un choix assumé : faire du numérique un pilier central de sa transformation économique. »

S.E. Mme Aurelie Adam Soulé Zoumarou, Ministre du numérique et de la digitalisation, République du Bénin :

« Le numérique n'est plus un choix, c'est une obligation économique, sociale et stratégique. Mais aucune stratégie ne prospère sans une vision partagée et une alliance forte entre États, secteur privé, société civile et jeunesse. Cette synergie est la véritable infrastructure invisible qui rend possible une transformation numérique inclusive et durable. »

Mr. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique de l'ouest et du centre :

« La réussite de la Déclaration de Cotonou dépend de deux impératifs : mieux coordonner l'action des bailleurs et partenaires afin d'aligner et canaliser efficacement les ressources, et mieux communiquer, ensemble, les succès et progrès obtenus, pour renforcer l'adhésion politique, attirer davantage d'investissements et créer une dynamique régionale vertueuse. Pour ce faire, les Pactes Numériques serviront de plateformes stratégiques d'engagements de tous les partenaires, publics et privés, autour d'une vision commune. Ils permettront une meilleure coordination et un meilleur ciblage des financements publics et privés pour atteindre les objectifs prioritaires des pays pour le numérique et l'AI, une galvanisation du leadership politique, et donc un plus grand impact pour les populations, le secteur informel et les entreprises. »

Mr. Sangbu Kim, Vice-président du Groupe de la Banque mondiale pour le numérique et l'intelligence artificielle :

« Nous sommes à un moment critique. L'ère de l'intelligence artificielle ne nous attend pas. Les choix que les pays font aujourd'hui en matière d'investissement, de gouvernance et d'inclusion détermineront qui bénéficiera de cette transformation. Notre objectif est clair : oeuvrer aux côtés des pays pour faire en sorte que l'intelligence artificielle devienne un moteur de prospérité partagée et façonner un avenir où l'Afrique sera en tête de l'innovation numérique, de l'inclusion et de la création d'emplois. »