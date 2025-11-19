Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 19 novembre 2025

Togo : Faure Gnassingbé en visite officielle en Russie

Le Président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, effectue à partir de ce mardi 18 novembre, une visite officielle de trois jours à Moscou. Ce déplacement, organisé à l’invitation du Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, s’inscrit dans la continuité des consultations menées ces derniers mois avec les partenaires internationaux.

Plusieurs domaines clés sont à l’agenda de cette visite officielle : coopération, paix, sécurité, diplomatie, économie, commerce, agriculture, énergie, ou encore sécurité alimentaire. Un tête-à-tête est à ce titre prévu entre les deux dirigeants mercredi au Kremlin, au cours duquel divers sujets seront abordés. (Source : République togolaise)

Madagascar : Feuille de route de la Transition détaillée en cinq phases

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Premier ministre, Herintsalama Rajaonarivelo, a présenté le plan de mise en œuvre de la Politique générale de l’État pour la refondation (PGE-R), hier, devant l’Assemblée nationale. Il a détaillé un calendrier structurant cinq étapes clés de la Transition de vingt-quatre mois.

La première étape est l’organisation de la concertation nationale qui va du mois 1 jusqu’au mois 6 de la Transition. Ensuite, il y a la réforme du cadre juridique et des structures électorales à partir du 6e mois jusqu’au mois 12. Ces réformes seront faites sur la base des résolutions actées durant la concertation nationale, explique le locataire de Mahazoarivo. De prime abord, le processus de refonte de la Constitution démarrera également durant cette période. En effet, du 12e mois jusqu’au mois 15 devra se faire l’organisation et la tenue d’un référendum constitutionnel. (Source : L’Express de Madagascar)

Tanzanie : « Les violences électorales pourraient nuire au financement international »

La présidente de la Tanzanie a déclaré mardi que son gouvernement pourrait perdre l’accès au financement international en raison des violences électorales.

Les élections du 29 octobre ont été marquées par trois jours de manifestations au cours desquelles l’opposition affirme que plus de 2 000 personnes ont trouvé la mort. Des centaines de personnes ont été arrêtées et accusées de trahison.

Samia Suluhu Hassan a été déclarée vainqueur avec plus de 97 % des voix, les concurrents des deux principaux partis d’opposition n’ayant pas été autorisés à se présenter. (Source : Africanews )

Eswatini : 5,1 millions de dollars reçus pour accepter des personnes expulsées des USA

Eswatini a perçu 5,1 millions de dollars du gouvernement américain dans le cadre d’un accord visant à accueillir des ressortissants de pays tiers expulsés par l’administration Trump, a déclaré mardi son ministre des Finances.

Le royaume d’Eswatini fait partie de plusieurs pays africains ayant accepté de recevoir des expulsés de pays tiers, dans le cadre de la politique de lutte contre l’immigration illégale du président Donald Trump. Parmi les autres pays concernés figurent le Soudan du Sud, le Ghana et le Rwanda. (Source : Zonebourse)

Le Sénégal accueille la fintech africaine les 20 et 21 novembre 2025

Dakar s’apprête à devenir, les 20 et 21 novembre prochains, l’un des épicentres de la finance numérique sur le continent. Le Next Fintech Forum 2025 (NFF25) se tiendra à l’hôtel Azalaï et réunira, pendant deux jours, les principaux acteurs de l’écosystème financier et technologique africain. Sous le thème « Bâtir une stratégie Fintech régionale pour transformer les économies locales dans la durabilité et l’inclusion », l’événement ambitionne d’offrir un espace de réflexion stratégique, de coopération et d’innovation autour des technologies financières.

Organisé sous l’égide de l’Alliance Fintech UEMOA, le forum se positionne comme un rendez-vous majeur pour les banques centrales, les institutions financières, les startups, les autorités publiques, les experts du numérique et les investisseurs. (Source : Afrique IT News)

Les États-Unis livrent un traitement préventif innovant contre le VIH à la Zambie et l’Eswatini

Les États-Unis ont annoncé la livraison de 1 000 doses de lenacapavir injectable à la Zambie et à l’Eswatini, dans le cadre d’un partenariat avec le Fonds mondial de lutte contre le VIH et la société pharmaceutique Gilead Sciences. Le lenacapavir est un traitement préventif révolutionnaire contre le VIH, nécessitant seulement deux injections par an, contrairement aux traitements traditionnels qui exigent une prise quotidienne. Les premières doses devraient être administrées dès cette semaine, selon Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial. ( Source : Africa Radio)

Algérie : L’écrivain Boualem Sansal de retour en France, aussitôt reçu par Macron

Boualem Sansal de retour en France : l’écrivain franco-algérien, qui se trouvait en Allemagne depuis sa libération de prison en Algérie mercredi, a atterri sur le sol français mardi et a aussitôt été reçu par Emmanuel Macron.

Le président français se « réjouit profondément de la libération » de ce « grand écrivain dont la dignité, la force morale et le courage ont été exemplaires », indique un communiqué de l’Élysée, où l’écrivain et son épouse Naziha ont été reçus. ( Source : TV5Monde)

Afrique : Le Maroc défie le Brésil en quarts de finale du Mondial U17

La sélection marocaine U17 de football a validé son billet pour les quarts de finale du Mondial, où les Lionceaux de l’Atlas feront face au Brésil.

L’équipe du Maroc a disposé du Mali sur le score de 3 buts à 2, mardi à Doha, au Qatar.

Le match a basculé en faveur des Marocains dès la première période. Ziyad Baha, le fils de l’entraîneur Nabil Baha, a ouvert le score à la 29e minute, donnant l’avantage au Maroc. Les joueurs maliens ont réagi juste avant la mi-temps, égalisant sur penalty par l’intermédiaire de Ndjicoura Bomba à la 45e+6. (Source : Apanews)

Judith Suminwa défend le budget 2026 devant l’Assemblée nationale

La Première ministre Judith Suminwa a défendu, ce mardi 18 novembre, devant la plénière de l’Assemblée nationale, l’économie du projet de budget 2026. Il s’établit à 59.021 milliards de francs congolais (Environ 25 milliards USD), soit une progression de 16 % par rapport au budget rectificatif 2025, arrêté à 50.692 milliards de francs.

Les priorités de ce budget portent sur la sécurité, l’économie et le social. Ce cadrage pourrait être ajusté en fonction de l’évolution du contexte macroéconomique, a averti Judith Suminwa. (Source : Radio Okapi)

Côte d’Ivoire : 1141 candidatures validées pour briguer les 255 sièges de l’Assemblée nationale

Au total, 1 141 candidatures ont été validées par la CEI, après le retrait de 272 dossiers, pour désistement ou non-conformité avec la loi électorale.

Le parti au pouvoir, le RHDP, présente plus de 200 candidats dans toutes les circonscriptions du pays. Parmi eux, une vingtaine de membres du gouvernement. On y retrouve notamment : le vice-président Tiémoko Meylet Koné, candidat à Tafiré, le Premier ministre Robert Beugré Mambé candidat à Songon et le ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara à Abobo. (Source : RFI)