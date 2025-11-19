Afrique de l'Ouest: Le gouvernement sénégalais promet d'aider le Mali à convoyer ses marchandises en souffrance à Dakar

Diamniadio — Le gouvernement sénégalais a promis, mardi, d'aider les autorités maliennes à convoyer vers leur pays une importante quantité de marchandises en souffrance au port de Dakar.

Cette assurance a été donnée par la ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Fatou Diouf, à la ministre chargée des Transports et des Infrastructures au Mali, Dembélé Madina Sissoko, lors d'une réunion de travail qui s'est tenue à Diamniadio, ville située à une trentaine de kilomètres de Dakar.

"Selon les données dont nous disposons, plus de 2 400 conteneurs du Mali sont actuellement au port de Dakar. Certains conteneurs sont encore dans les délais de franchise, ce n'est pas le cas pour les autres. Le but de cette rencontre, c'est de trouver ensemble une solution transitoire", a expliqué Mme Diouf.

"Il s'agit aussi de trouver une solution durable, qui nous permettra de faire en sorte que cette situation ne se reproduise plus", a-t-elle ajouté en présence de Dembélé Madina Sissoko.

Fatou Diouf dit avoir reçu des autorités sénégalaises la consigne de faciliter l'acheminement des marchandises destinées au Mali, qui se trouvent au port de Dakar. "Les instructions que nous avons reçues du président de la République et du Premier ministre, c'est de ne ménager aucun effort pour renforcer la coopération bilatérale [...] Nous allons ensemble trouver une solution durable et définitive", a assuré Mme Diouf.

Selon elle, deux tiers des marchandises importées par le Mali transitent par le Sénégal.

"Depuis plusieurs décennies, des entrepôts du Mali se trouvent au port de Dakar", a rappelé la ministre des Pêches et de l'Économie maritime.

"Nous ne doutons pas un seul instant de la capacité du Sénégal à prêter son concours fraternel et actif à l'acheminement des marchandises en souffrance au port de Dakar", a dit Dembélé Madina Sissoko.

Elle affirme être venue au Sénégal en même temps pour des démarches "concertées et pragmatiques" des autorités des deux pays, dont le but est de "renforcer l'efficacité et la fluidité du corridor Dakar-Bamako, une véritable artère vitale des échanges économiques et commerciaux" entre le Mali et le Sénégal.

"Le corridor Dakar-Bamako concentre près de 60 % du commerce extérieur du Mali et représente, pour le Sénégal, un levier stratégique de transit et de compétitivité régionale [...] Il symbolise notre interdépendance économique et logistique", a poursuivi Mme Sissokho.

Aucune des deux ministres n'a dit pourquoi les marchandises destinées au Mali sont en souffrance à Dakar.