Sénégal: Kédougou - Des kits scolaires aux élèves du lycée de Dindéfélo

Kédougou — L'association dakaroise "Help Your Self" a offert des cahiers, des matériels géométriques et des cartons de stylos aux élèves du lycée de Dindéfélo, dans le département de Kédougou (sud-est), a constaté l'APS.

"Nous avons donné 7000 cahiers, 200 matériels géométriques, des cartons de stylos aux élèves du lycée et des gourdes à l'école maternelle de Dindéfélo. Cette initiative vise à les encourager et à les soutenir afin de lutter contre la déperdition scolaire dans les milieux défavorisés", a expliqué Gora Dieng, président de l'association "Help Your Self".

Il s'exprimait lors de la cérémonie de remise de dons de fournitures scolaires aux élèves, en présence du proviseur du lycée, des professeurs et des parents d'élèves.

Le président de l'association "Help Your Self" a salué la forte présence de jeunes filles au lycée de Dindéfélo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"J'ai vu aujourd'hui une forte présence des filles dans votre école, mais il faut tout faire pour terminer vos études parce que c'est bien possible", a-t-il dit à leur endroit, invitant les élèves à se concentrer pendant les heures de cours.

"Il faut bien étudier et se concentrer pendant les heures de cours dispensés par vos professeurs. Prenez aussi le maximum de notes et rentrez chez vous directement pour apprendre", a-t-il lancé.

Il a annoncé que son association va construire une salle de classe au lycée de Dindéfélo, afin de renforcer les conditions d'apprentissage des élèves et des professeurs.

"Nous allons, en même temps, cette année, créer un club anglais au niveau de ce lycée pour essayer d'interagir avec nous et certains élèves de Dakar", a-t-il poursuivi.

Le proviseur du lycée de Dindéfélo, Abou Ndione, a remercié l'association "Help Your Self" pour son appui.

"Votre présence à nos côtés et vos généreux dons en faveur de nos élèves témoignent d'un engagement rare, sincère et constant envers l'éducation de notre pays. Grâce à votre appui, vous offrez aux élèves de Dindéfélo de meilleures conditions d'apprentissages", a-t-il dit.

Il a invité ses élèves à redoubler d'efforts pour faire de leur lycée "un lieu d'excellence, de discipline et de réussite scolaire".