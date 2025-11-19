Afrique: Ligue des champions féminine de la CAF - L'AS FAR et l'ASEC Mimosas joueront la finale

18 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'AS FAR (Maroc) et l'ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) joueront la finale de la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF), vendredi à 17 h 00 GMT, à Ismaïlia, en Égypte.

Les Ivoiriennes ont battu les Égyptiennes de Masar FC, 1-0, lors des demi-finales. Essi Dagba a marqué l'unique but de cette rencontre à la 73e minute.

Le club ivoirien va jouer sa première finale de la Ligue des champions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans l'autre demi-finale, les Marocaines de l'AS FAR ont éliminé les championnes en titre, les Congolaises du TP Mazembe, par 4 tirs au but à 2, après un match nul et vierge à la fin du temps réglementaire et des prolongations.

La cinquième édition de la Ligue des champions féminine de la CAF a démarré le 8 novembre, en Égypte. Huit équipes réparties en deux groupes y ont pris part.

Le groupe A comprenait le FC Masar (Égypte), l'AS FAR (Maroc), le 15 de Agosto (Guinée équatoriale) et l'USFAS Bamako (Mali).

Le groupe B réunissait le TP Mazembe (RD Congo), l'ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), les Gaborone United Ladies (Botswana) et les JKT Queens (Tanzanie).

La Ligue des champions féminine, organisée depuis 2021, est la première compétition continentale féminine de clubs en Afrique.

Les Mamelodi Sundowns sont le club le plus titré de cette compétition. Ses filles ont remporté la première édition et celle de 2023. L'AS FAR jouera la finale pour la troisième fois.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.