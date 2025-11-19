Afrique: Ligue des champions féminine de la CAF - L'AS FAR et l'ASEC Mimosas joueront la finale

Dakar — L'AS FAR (Maroc) et l'ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) joueront la finale de la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF), vendredi à 17 h 00 GMT, à Ismaïlia, en Égypte.

Les Ivoiriennes ont battu les Égyptiennes de Masar FC, 1-0, lors des demi-finales. Essi Dagba a marqué l'unique but de cette rencontre à la 73e minute.

Le club ivoirien va jouer sa première finale de la Ligue des champions.

Dans l'autre demi-finale, les Marocaines de l'AS FAR ont éliminé les championnes en titre, les Congolaises du TP Mazembe, par 4 tirs au but à 2, après un match nul et vierge à la fin du temps réglementaire et des prolongations.

La cinquième édition de la Ligue des champions féminine de la CAF a démarré le 8 novembre, en Égypte. Huit équipes réparties en deux groupes y ont pris part.

Le groupe A comprenait le FC Masar (Égypte), l'AS FAR (Maroc), le 15 de Agosto (Guinée équatoriale) et l'USFAS Bamako (Mali).

Le groupe B réunissait le TP Mazembe (RD Congo), l'ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), les Gaborone United Ladies (Botswana) et les JKT Queens (Tanzanie).

La Ligue des champions féminine, organisée depuis 2021, est la première compétition continentale féminine de clubs en Afrique.

Les Mamelodi Sundowns sont le club le plus titré de cette compétition. Ses filles ont remporté la première édition et celle de 2023. L'AS FAR jouera la finale pour la troisième fois.