Gabon: L'ex-ministre Régis Onanga Ndiaye prend la tête de la nouvelle Assemblée Nationale

Le Gabon a franchi un jalon institutionnel majeur avec l'investiture de Régis Onanga Ndiaye comme Président de l'Assemblée nationale ce lundi 17 novembre 2025. Le diplomate de carrière, désigné par le parti au pouvoir, a obtenu l'approbation massive des élus pour devenir le premier chef de l'hémicycle de la 5ᵉ République gabonaise.

Un soutien écrasant à l'Assemblée

L'information sur sa nomination circulait déjà intensément au palais Léon Mba avant que les travaux ne soient officiellement lancés. Selon le journal L'Union, ce qui n'était qu'une rumeur s'est confirmée : Régis Onanga Ndiaye, représentant la circonscription d’Etimboué (sud-ouest), a été propulsé au poste de Président de la 14ᵉ législature. Son élection fut incontestable : sur les 142 parlementaires qui ont pris part au vote, seul un a exprimé une opposition, laissant les 141 autres se prononcer en sa faveur, soit un score impressionnant de 99,29 % des voix. Gabonactu.com précise que M. Onanga Ndiaye est âgé de 59 ans.

Un diplomate proche du pouvoir UDB

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Régis Onanga Ndiaye est une figure centrale de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), la formation politique créée par l'actuel chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, et dont il est considéré comme un fidèle. Cet appui politique solide lui garantit une influence considérable et une large adhésion au sein de la chambre basse pour l'exécution de son mandat.

Du ministère des Affaires étrangères au perchoir

Après le renversement du régime en août 2023, Régis Onanga Ndiaye, qui était alors ambassadeur du Gabon au Sénégal, avait été immédiatement rappelé pour diriger le ministère des Affaires étrangères, un poste qu'il a occupé jusqu'à récemment. Ayant remporté son siège de député lors des élections législatives du 27 septembre 2025 (avec 66,81 % des suffrages), il a dû se conformer aux exigences de la nouvelle constitution qui bannit le cumul des fonctions exécutives et législatives. Il a ainsi présenté sa démission du gouvernement le vendredi 14 novembre 2025. Gabonactu.com a relayé son message Facebook confirmant son retrait du Conseil des ministres.

De son nom complet Michel Régis Onanga Mamadou Ndiaye, son profil se distingue par une longue carrière au service de la diplomatie, notamment en tant que conseiller à l'ONU. Issu de la province de l’Ogooué-Maritime, il devient le deuxième homme de cette région à occuper la présidence de l'Assemblée nationale. Son accession marque une phase cruciale dans la consolidation des nouvelles institutions du Gabon.