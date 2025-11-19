Sénégal: Les élus invités à s'impliquer dans la mise en oeuvre des projets d'infrastructures pour la gestion des déchets solides

Kolda — La directrice du Projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal (PROMOGED), Sophie Dione, a invité, mardi, les élus à s'impliquer dans la mise en oeuvre des projets d'infrastructures pour la gestion des déchets solides, afin d'optimiser et de pérenniser les investissements.

"La mise en place des infrastructures pour la gestion des déchets solides nécessitera beaucoup d'investissements. Et pour optimiser les ressources, il faut encourager l'intercommunalité et également l'implication des maires partenaires du PROMOGED", a déclaré Mme Dione.

Pour la région de Kolda, les communes de Saré Bidji et Kandiaye sont les cibles d'un projet de création d'infrastructures de gestion et valorisation des déchets solides, a-t-elle ajouté lors d'une réunion du Comité régional de développement (CRD) consacrée au PROMOGED.

Le PROMOGED a procédé au lancement de l'étude de préfaisabilité, de l'évaluation préalable et des services de conseil en transaction pour la création mise en place et l'exploitation des infrastructures de gestion et valorisation des déchets solides, dans le cadre d'un Partenariat public privé (PPP).

Cette phase permettra le financement, la construction et l'exploitation des futurs Centres intégrés de valorisation des déchets solides (CIVD) de Kandiaye et Saré Bidji.

Pour ces communes cibles dans la région de Kolda, il est prévu la mise en place d'infrastructures pour éliminer les déchets solides à ciel ouvert et aller vers la réalisation d'infrastructures intégrant les différents écosystèmes de gestion des déchets solides.

La directrice du PROMOGED a souligné l'importance d'avoir des sites avec une longue durée d'exploitation, pour une meilleure prise en charge des besoins des générations futures.

"Il faut mettre en place des infrastructures qui répondent aux normes et qui puissent prendre en charge les besoins des générations futures en matière de gestion des déchets solides. Notre volonté c'est d'avoir des sites avec une longue durée d'exploitation, pendant 10 à 20 ans. Et pour cela, il faut des espaces, d'où l'intérêt d'aller vers l'intercommunalité", a indiqué Sophie Dione.

Parmi les recommandations issues de l'atelier, il est attendu une "franche et constructive" collaboration des différentes parties prenantes, notamment l'engagement et l'implication des maires pour une bonne mise en oeuvre de l'étude et les réalisations des infrastructures.

Ces deux infrastructures majeures vont constituer les piliers du système de gestion que le PROMOGED va implémenter au niveau de la région de Kolda.