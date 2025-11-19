Dakar — Le Burkina Faso et le Maroc, qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans (U17) après leurs victoires respectives sur l'Ouganda et le Mali, mardi, à Doha, vont rencontrer l'Italie et le Brésil.

Les Burkinabè joueront contre les Italiens les quarts de finale, vendredi. Les Marocains vont défier le Brésil, le même jour.

Les Étalons U17 du Burkina Faso ont éliminé l'Ouganda par 5 tirs au but à 3.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Ouganda, qui a éliminé le Sénégal des seizièmes de finale, avait ouvert le score au début de la seconde période (56e), grâce à Arafat Nkoola. Neuf minutes plus tard, les Burkinabè égalisent, grâce à Alassane Bagayogo.

La qualification a été obtenue après la séance des tirs au but.

Dans l'autre match cent pour cent africain des huitièmes de finale, le Maroc a dominé le Mali, 3-2. Ziyad Baha a ouvert le score à la 29e minute pour les U17 de l'Atlas. Ndjicoura Bomba a égalisé dans le temps additionnel de la première période.

Juste avant la mi-temps, Ismail El Aoud a redonné l'avantage au Maroc. Il a ensuite marqué à la 66e minute, 3-1.

Dans le temps additionnel de la seconde période, Seydou Dembélé a réduit l'écart, 3-2, sans empêcher la qualification marocaine.

Voici les affiches des quarts de finale : Portugal-Suisse ; Maroc-Brésil ; Autriche-Japon ; Italie-Burkina Faso.