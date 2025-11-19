Sénégal: PME - La presse économique invitée à vulgariser davantage les réussites entrepreneuriales

Dakar — L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) a invité les journalistes économiques, mardi, à Dakar, à s'intéresser davantage aux petites et moyennes entreprises (PME) et à vulgariser les réussites entrepreneuriales de cette branche de l'économie nationale.

L'ADEPME a fait ce plaidoyer lors d'un atelier destiné aux médias, à la presse économique surtout, dans le but d'aiguiser leur curiosité pour les PME.

L'agence chargée du développement des petites et moyennes entreprises encourage une production médiatique "enrichie et régulière" sur l'entrepreneuriat sénégalais.

"Notre objectif est de permettre aux journalistes d'avoir une compréhension plus fine de l'écosystème entrepreneurial, de découvrir les réalités quotidiennes de nos entreprises et de saisir les dynamiques économiques qui façonnent notre tissu productif", a expliqué Abdoulaye Faye, le directeur de la formalisation et de la génération d'entreprises à l'ADEPME.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon M. Faye, s'ils comprennent le financement, la digitalisation, l'accès au marché et l'innovation des PME, les professionnels des médias pourront produire une information "pertinente, régulière et enrichissante", concernant cette catégorie d'entreprises.

"Les PME sont l'un des moteurs les plus puissants de notre économie. Comme dans les pays développés, elles ont un rôle crucial à jouer dans la création [...] d'emplois", a-t-il signalé.

Le but de l'atelier est, pour l'ADEPME, de fournir aux journalistes des ressources "fiables" en vue de la production de contenus économiques "de qualité", selon Abdoulaye Faye.

"Il faut reconnaître que les réussites, les défis et même les besoins des PME restent encore peu visibles dans l'espace médiatique sénégalais", a-t-il relevé.

L'ADEPME attend des journalistes économiques qu'ils aident à "éclairer les enjeux de développement des PME et les défis de l'entrepreneuriat", à susciter une "inspiration capable de booster la production locale et d'encourager l'esprit d'initiative de nos entrepreneurs", a dit M. Faye.

Pour la suite de l'atelier, l'agence chargée du développement des PME va organiser, mercredi et jeudi, une visite d'immersion dans de petites et moyennes entreprises, à l'intention de la presse économique.

Selon Habibou Dia, le directeur de la communication au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, l'ADEPME est un levier "hautement stratégique" de la politique économique du gouvernement.

Les missions de l'ADEPME ont été largement expliquées aux journalistes économiques, lors de l'atelier.