Nigeria: L'inflation au pays ralentit fortement en octobre

L'inflation globale au Nigeria a diminué à 16,05% en octobre 2025, contre 18,02% en septembre, marquant une amélioration notable des conditions de prix.

Les nouvelles données du Bureau national des statistiques montrent que l'inflation en glissement annuel est tombée à 17,82 %, soit une baisse importante par rapport aux 33,88 % d'octobre 2024.

Cette forte baisse annuelle s'explique en partie par le passage à une nouvelle année de référence, mais les données indiquent tout de même un ralentissement significatif des pressions sur les prix.

L'inflation mensuelle a toutefois légèrement augmenté, passant de 0,72 % à 0,93 %, ce qui montre que si l'inflation se modère, les prix continuent d'augmenter à un rythme modeste.

L'inflation urbaine est tombée à 15,65 % en glissement annuel, contre 36,38 % un an plus tôt, bien que l'inflation mensuelle soit remontée à 1,14 %. L'inflation rurale est passée de 31,59 % en octobre 2024 à 15,86 % en glissement annuel. L'inflation rurale mensuelle a ralenti à 0,45 %, contre 0,67 % en septembre.

L'inflation des denrées alimentaires a enregistré l'une des plus fortes améliorations, tombant à 13,12 % en glissement annuel, contre 39,16 % l'année précédente. L'inflation alimentaire mensuelle s'est établie à -0,37%, contre -1,57% en septembre, sous l'effet de la hausse des prix des oignons, des fruits, des légumes et de la viande. La moyenne de l'inflation alimentaire sur douze mois a baissé à 21,96%.

Points clés à retenir

Les chiffres d'octobre indiquent un relâchement continu du cycle d'inflation au Nigeria, aidé par les effets de l'année de référence, une politique plus stricte au début de l'année et l'amélioration des conditions d'approvisionnement.

L'écart entre le pic de 33,88 % de l'année dernière et le taux annuel actuel de 17,82 % illustre la rapidité avec laquelle les pressions globales se sont atténuées. Néanmoins, la hausse de l'inflation mensuelle suggère que la croissance sous-jacente des prix ne s'est pas complètement stabilisée. Les zones urbaines ont connu des pressions mensuelles légèrement plus fortes, tandis que les zones rurales ont connu une certaine modération.

L'inflation des denrées alimentaires reste au coeur des perspectives. La forte baisse annuelle reflète des ajustements statistiques, mais l'augmentation de l'inflation alimentaire mensuelle - bien que toujours négative - montre que les hausses de prix de certains produits de base persistent. Pour les décideurs politiques, le défi consiste à maintenir la tendance à la désinflation sans compromettre la croissance.

Le maintien de la stabilité des taux de change, l'amélioration de la logistique et un approvisionnement régulier en denrées alimentaires seront essentiels. Les données montrent les premiers signes de progrès, mais la durabilité dépendra de la maîtrise de l'inflation mensuelle dans les mois à venir.