Afrique: Le continent à l'assaut de l'IA, avec le Rwanda, le Maroc et le Kenya en moteurs

analyse

En adoptant la Déclaration africaine sur l'intelligence artificielle, en avril 2025, les pays africains visent à développer la souveraineté du continent sur ces enjeux stratégiques et à réduire leur dépendance aux puissances étrangères. Cette stratégie repose sur les pays moteurs tels que le Rwanda, le Maroc ou encore le Kenya.

La capitale rwandaise, Kigali, a accueilli les 3 et 4 avril 2025 le premier Sommet mondial de l'intelligence artificielle en Afrique (Global AI Summit on Africa). L'événement, organisé par le Centre pour la quatrième révolution industrielle (C4IR) et le ministère rwandais des technologies de l'information, de la communication et de l'innovation (MINICT), en partenariat avec le Forum économique mondial, a réuni plus de 3 000 participants venus de 97 pays. Chercheurs, responsables politiques, dirigeants d'entreprises et investisseurs s'y sont rencontrés pour débattre de l'avenir de l'intelligence artificielle sur le continent.

En 2020, lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, le gouvernement rwandais avait signé un accord avec le Forum pour créer le C4IR. Composante d'un réseau de 19 centres à travers le monde, le C4IR façonne la trajectoire de la quatrième révolution industrielle grâce à des connaissances locales susceptibles de favoriser un changement global. En s'appuyant sur les priorités nationales de développement, le Rwanda a décidé de concentrer les travaux de son Centre sur l'économie des données, sur la gouvernance des données et sur l'intelligence artificielle

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le sommet d'avril dernier a marqué une étape symbolique. Pour la première fois, l'Afrique a placé la question de l'IA au coeur d'un agenda commun, en donnant naissance à la Déclaration africaine sur l'intelligence artificielle. Celle-ci définit un socle de principes et d'engagements autour de trois axes majeurs : stimuler l'innovation et la compétitivité grâce à l'IA ; construire une intelligence artificielle éthique et inclusive, ancrée dans les valeurs africaines - unité, patriotisme, cohésion sociale, résilience, travail acharné et partage ; et garantir une gouvernance responsable, capable d'encadrer la collecte, la sécurité et la souveraineté des données.

Que contient la Déclaration ?

Ce texte, signé par une cinquantaine d'États, dont l'Algérie, le Nigeria, le Kenya, le Maroc et l'Afrique du Sud, vise à rééquilibrer les rapports de force mondiaux dans le domaine technologique. Il s'agit de ne plus dépendre exclusivement des modèles et infrastructures venus d'Asie, d'Europe ou des États-Unis, mais de faire émerger une approche spécifiquement africaine, sensible aux réalités locales : agriculture, santé, climat, sécurité, inclusion financière. Cette ambition s'appuie sur trois piliers : la formation, la gouvernance et l'investissement.

Le texte prévoit ainsi la création d'un Panel scientifique africain sur l'IA, composé d'experts du continent et de la diaspora, chargé de conseiller les gouvernements sur les risques, les usages et les opportunités socio-économiques. Il propose également la mise en place d'un cadre continental de gouvernance des données, harmonisé avec les standards de l'Union africaine, et la constitution d'un Fonds africain pour l'IA doté de 60 milliards de dollars, qui servira à financer les infrastructures de calcul, les programmes de recherche et les start-ups du continent. Enfin, la Déclaration encourage la création de pôles régionaux d'incubation, appuyés par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), pour stimuler la coopération entre États et attirer les capitaux.

Au-delà de son contenu, le sommet de Kigali a surtout incarné une nouvelle étape du leadership technologique africain. Pour le Rwanda, il a constitué un instrument d'influence et un levier diplomatique. Depuis plusieurs années, le pays se positionne comme un hub continental de l'innovation numérique, au même titre que le Maroc ou le Kenya. L'organisation du premier sommet mondial sur l'IA en Afrique consacre ce positionnement : celui d'un État qui entend participer à la définition des règles du jeu, et non simplement les subir.

Le Rwanda, pionnier et artisan d'une IA africaine

Le Rwanda aborde l'intelligence artificielle comme une politique publique à part entière. Le gouvernement a fixé pour horizon 2035 un objectif d'un milliard de dollars d'investissements directs étrangers dans le secteur numérique, en s'appuyant sur un environnement administratif fluide et une culture de la transparence qui attire les investisseurs. Le pays est aujourd'hui l'un des plus rapides du continent pour la création d'entreprises, avec des démarches intégralement dématérialisées et un accès facilité au financement pour les jeunes pousses.

Cette stratégie repose sur un écosystème cohérent. À Kigali, la Kigali Innovation City incarne cette ambition : un espace intégré réunissant universités, centres de recherche, start-ups et investisseurs, conçu pour favoriser les transferts de technologie. Le Centre pour la quatrième révolution industrielle (C4IR), partenaire du Forum économique mondial, pilote plusieurs programmes d'IA appliqués à la santé, à l'agriculture et à l'éducation. La Norrsken House, inaugurée en 2021, accueille des dizaines de jeunes entreprises africaines et internationales dans les secteurs des fintech, de la santé numérique et des services à impact social.

Dans la santé, le Rwanda est devenu un modèle continental grâce à la société américaine Zipline, qui opère depuis 2016 un réseau de livraison de médicaments, de vaccins et de poches de sang par drones. Ces vols automatisés couvrent aujourd'hui 90 % du territoire et ont permis de réduire significativement les délais d'acheminement vers les zones enclavées. Dans l'agriculture, des programmes d'analyse de données et d'imagerie satellitaire optimisent les rendements de cultures stratégiques comme le café et le sorgho, tandis que des capteurs connectés permettent de suivre la qualité des sols et l'humidité des plantations.

Le gouvernement a également adopté une stratégie nationale fintech 2024-2029, centrée sur l'accès universel aux services financiers numériques. L'objectif est de positionner Kigali comme centre financier régional tout en favorisant l'inclusion économique. L'éducation complète cette approche : plus de 5 000 ingénieurs sont formés chaque année aux technologies de l'information, et des partenariats avec l'Université Carnegie Mellon Africa ou la Hochschule Bonn-Rhein-Sieg allemande visent à développer des cursus spécialisés en IA et en cybersécurité.

Cette vision cohérente commence à produire des effets mesurables. Le Rwanda attire chaque année davantage de fonds étrangers et devient une plateforme d'expérimentation privilégiée pour les acteurs mondiaux de la technologie. L'amélioration des services publics, la modernisation de l'agriculture et l'essor des fintechs témoignent d'une transformation structurelle, où la technologie est pensée comme un outil de développement humain avant d'être un vecteur de croissance économique.

Le Maroc et le Kenya, moteurs complémentaires

La réussite de cette stratégie continentale repose sur plusieurs pays moteurs. Le Maroc s'impose déjà comme un centre régional de recherche appliquée. L'AI Movement, fondé en 2021 par le groupe OCP à Rabat, soutient des projets d'intelligence artificielle au service de l'inclusion et de la durabilité. Parmi eux, une application mobile convertit les documents administratifs en fichiers audio pour les femmes rurales analphabètes, tandis que le programme AgriEdge utilise l'imagerie satellite pour estimer les apports d'azote nécessaires aux cultures, réduisant les coûts de production tout en améliorant les rendements.

En parallèle, l'Université Mohammed-VI Polytechnique, à Ben Guérir, forme des chercheurs et des ingénieurs issus de tout le continent et organise chaque année une AI Winter School consacrée aux applications économiques de l'intelligence artificielle.

Le Kenya, de son côté, confirme son statut de « Silicon Savannah ». Le projet Konza Technopolis, à 60 kilomètres de Nairobi, vise à créer une ville intelligente africaine regroupant data centers, universités et entreprises innovantes. En mai 2024, un partenariat entre Microsoft et G42 a abouti à un investissement d'un milliard de dollars dans un centre de données, à Olkaria, qui fonctionne entièrement à l'énergie géothermique renouvelable conçu pour héberger la future région cloud Azure pour l'Afrique de l'Est. L'infrastructure a été construite par G42 et ses partenaires pour exploiter Microsoft Azure dans une nouvelle région cloud d'Afrique de l'Est.

Alimentée par l'énergie renouvelable locale, cette infrastructure accueillera aussi un laboratoire de recherche consacré aux modèles linguistiques africains et à la formation de jeunes ingénieurs. Le pays a également adopté une stratégie nationale de l'IA (2025-2030) qui prévoit le développement d'incubateurs technologiques, le soutien aux start-ups locales et la mise en place de normes éthiques et de protection des données.

Vers une souveraineté technologique africaine

Ces trajectoires parallèles - rwandaise, marocaine et kényane - traduisent une ambition commune : faire de l'intelligence artificielle et de la robotique des leviers d'émancipation économique. Chacun à sa manière incarne un modèle : le Maroc par la recherche appliquée et l'agriculture intelligente, le Kenya par l'infrastructure et la formation, le Rwanda par la gouvernance et la cohérence stratégique.

La démonstration du taxi-drone autonome EHang EH-216-S, réalisée à Kigali en septembre 2025, illustre cette dynamique. Première du genre sur le continent, elle a prouvé que la robotique pouvait contribuer à désenclaver les territoires, réduire les coûts de transport et ouvrir la voie à des mobilités aériennes à faible émission de carbone. En conjuguant innovation technologique et politiques publiques volontaristes, ces pays montrent que l'Afrique n'est plus seulement un terrain d'expérimentation pour les technologies venues d'ailleurs : elle en devient un acteur à part entière, capable d'inventer ses propres modèles de développement.

Thierry Berthier, Maitre de conférences en mathématiques, cybersécurité et cyberdéfense, chaire de cyberdéfense Saint-Cyr, Université de Limoges