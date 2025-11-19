Nigeria: La fintech Moni, soutenue par YC, se rebaptise Rank après deux acquisitions

La fintech nigériane Moni a changé de nom pour devenir Rank, alors qu'elle s'étend de son modèle de prêt original à une plateforme financière plus large alimentée par la communauté.

La startup soutenue par Y Combinator, qui utilise les réseaux sociaux de confiance pour fournir des services financiers, explique que la nouvelle identité reflète son projet d'offrir une gamme plus large d'outils permettant aux particuliers et aux entreprises d'épargner, de dépenser, d'investir et de gérer de l'argent en un seul endroit.

Dans le cadre de ce changement, Rank a acquis AjoMoney, un fournisseur d'épargne collective numérique, et Zazzau Microfinance Bank, une banque de microfinance agréée qui propose des services d'épargne, de dépôt et de prêt aux petites entreprises. Zazzau MFB opérera désormais sous le nom de Rank Microfinance Bank. Ces acquisitions permettent à Rank de bénéficier à la fois d'une couverture réglementaire et d'une plus grande exposition aux modèles traditionnels de financement de groupe en Afrique.

Le premier produit majeur de Rank sous la nouvelle marque est une solution d'épargne collective à haut rendement conçue pour les communautés telles que les associations de commerçants, les unions de marché et les coopératives de quartier. Dans le cadre d'un projet pilote impliquant 10 000 participants, l'épargne collective garantie par des bons du Trésor et des actifs du marché monétaire a généré des rendements allant jusqu'à 23 %, avec des versements totalisant 16 milliards de NGN.

Rank affirme que son objectif est de convertir le capital social en capital financier à grande échelle. La société met également en place une équipe de conseillers en gestion de patrimoine afin de fournir des conseils personnalisés à mesure qu'elle déploie son écosystème communautaire au Nigéria et, à terme, sur d'autres marchés africains.

Points clés à retenir

Le changement de marque et la double acquisition de Rank marquent une évolution vers la construction d'une institution financière complète, axée sur la communauté et ancrée dans les structures sociales locales. En combinant la version numérisée des groupes d'épargne rotatifs d'AjoMoney avec l'ossature réglementaire d'une banque de microfinance agréée, Rank gagne à la fois en profondeur de produit et en capacité de conformité.

La startup est ainsi en mesure de concurrencer plus directement les néobanques, les institutions de microfinance et les plateformes d'épargne numérique, tout en se différenciant par la souscription de confiance sociale et la constitution d'un patrimoine collectif. La bonne performance du programme d'épargne pilote - avec des rendements élevés et une participation significative - suggère une demande pour des alternatives aux banques traditionnelles, en particulier dans les communautés habituées à la finance de groupe.

Rank fait le pari que les utilisateurs africains font davantage confiance à leurs réseaux qu'aux institutions, et que l'intégration de produits financiers dans ces réseaux peut réduire les risques, accroître l'adoption et améliorer les résultats. En cas de succès, Rank pourrait aider à formaliser les pratiques financières informelles à grande échelle, à créer des pools d'épargne plus solides et à élargir l'accès aux services financiers réglementés dans les communautés mal desservies.