Ile Maurice: Mobilis Auto dévoile son nouveau visage - «Drive Beyond»

Mobilis Auto a récemment lancé la marque automobile Jetour lors d'un événement au Swami Vivekananda International Convention Centre, à Pailles. Une marque alliant innovation, luxe abordable et performance.

Adam Nisbet, Director and Shareholder de Mobilis Auto, a expliqué quoi attendre de lla marque. «La marque promet de redéfinir le luxe abordable, la performance et le service, en établissant de nouveaux standards d'excellence.» Il a ajouté que ce lancement illustre l'ambition de transformer le marché local, tout en honorant la vision d'un avenir dynamique et connecté.

Clayton Lennox, Chief Executive Officer (CEO) de Mobilis Auto Group, s'est également exprimé. «Ma vision est ambitieuse car je veux faire ma marque devenir le premier choix des Mauriciens.» Il a aussi précisé que ses quatre mois passés dans l'île ont été une expérience incroyable et qu'il a pu comprendre les besoins spécifiques du marché. Pour lui, Mobilis Auto, c'est donner vie à l'excellence : des véhicules conçus pour répondre aux attentes des consommateurs, en combinant ingénierie de classe mondiale, design audacieux et technologies modernes.

Au centre de cette présentation figurent plusieurs modèles phares, dont quatre modèles de Sport Utility Vehicle (SUV) qui ont été dévoilés. Le X70 Plus se distingue par son espace intérieur généreux, ses équipements de sécurité avancés et ses options de couleurs modernes, offrant un confort de classe premium pour les familles.

Le Dashing, qui incarne le style sportif et l'esprit d'aventure, est doté d'un moteur puissant et de fonctionnalités high-tech et il est parmi «les top sellers». La série T, notamment le T1, a reçu 2 000 commandes en une semaine car elle séduit par son design audacieux, sa puissance et sa fiabilité. La T2 est conçue pour les passionnés d'aventure avec des capacités off-road et des équipements haut de gamme.

Vision tournée vers l'avenir

Tous ces véhicules sont accompagnés d'une garantie de 150 000 km. Pour le CEO, Jetour aspire à devenir le choix numéro 1 des Mauriciens en proposant des produits de qualité, un service exceptionnel et une vision tournée vers l'avenir.

Pour le ministre des Transports, Osman Mahomed, présent à l'événement, «Mobilis Auto contribuera à dynamiser le marché local, en proposant des véhicules à essence, mais avec une perspective d'intégration progressive de véhicules électriques.»

Le ministre Mahomed a aussi fait ressortir l'urgence de développer davantage la production d'énergie renouvelable pour diminuer la pollution afin que le secteur automobile joue un rôle clé dans la transition vers une mobilité plus durable.