Afrique de l'Ouest: Renforcer la mobilité et la prospérité

18 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

La nouvelle représentante de la Commission de la Cédéao au Togo, la Libérienne Deweh Emily Gray, a présenté mardi les grandes lignes de son agenda et les priorités de son mandat.

Placée sous le signe de l'intégration régionale, sa mission entend donner un nouvel élan à la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace communautaire.

Selon Mme Gray, l'un de ses principaux défis sera de faire en sorte que « l'intégration régionale tant vantée par les autorités de la Commission se ressente concrètement » dans le quotidien des citoyens. Pour elle, les déplacements vers les pays voisins -- Ghana, Bénin ou Burkina Faso -- doivent se faire sans entraves.

Pour mener à bien cette mission, la représentante compte travailler étroitement avec le gouvernement, mais aussi avec la société civile, les organisations de jeunes, les associations de femmes et l'ensemble des forces vives du pays. Une approche participative qu'elle juge indispensable pour relancer le projet communautaire.

