Congo-Kinshasa: COP11 - Une opportunité stratégique pour renforcer la lutte antitabac en RDC

18 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les travaux de la 11e Conférence des Parties (COP11) à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) ont démarré dimanche 17 se poursuivront jusqu'au 22 novembre à Genève (Suisse). La République démocratique du Congo a l'opportunité de défendre des politiques adaptées à ses réalités sanitaires, économiques et sociales, au cours de cet événement mondial, réunissant 183 Parties.

La COP11 vise à évaluer les progrès réalisés et à adopter des mesures innovantes pour réduire l'impact du tabac sur la santé publique.

Vingt ans après l'entrée en vigueur de la CCLAT, la COP11 s'annonce comme une étape clé dans la régulation des nouveaux produits du tabac et de la nicotine - tabac chauffé, cigarettes électroniques, sachets de nicotine.

Réduction de la nocivité en RDC

Le tabagisme reste un problème de santé publique et où l'accès aux soins est limité en RDC. La réduction de la nocivité s'avère donc indispensable pour compléter les politiques de prévention.

Cette approche, combinée à des campagnes de sensibilisation et à un cadre réglementaire strict, permettrait à la RDC de renforcer sa lutte antitabac tout en tenant compte des réalités socio-économiques locales.

