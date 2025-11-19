Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi lance la Table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes

Le Président de la République, Félix Tshisekedi, a donné, mardi 18 novembre à Kinshasa, le coup d'envoi de la Table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes.

Ces assises visent à offrir aux jeunes congolais des perspectives, grâce à l'emploi et à l'entrepreneuriat.

Elles rassemblent plusieurs acteurs institutionnels, économiques et sociaux afin d'identifier des pistes pour créer des opportunités professionnelles et soutenir l'initiative privée des jeunes à travers le pays.

« J'ai souhaité la tenue de cette table ronde nationale afin que nous puissions ensemble définir des stratégies unifiées et arrêter les démesures concrètes au service de la jeunesse. Cette table ronde a été convoquée pour renverser la dynamique, regarder les faits en face, coordonner les acteurs et décider de mesures à fort impact et surtout réalisables », a expliqué le chef de l'État.

Il a reconnu l'existence de nombreuses initiatives dans le pays : programmes publics, projets soutenus par des partenaires, incubateurs, centres de formation, actions menées par le secteur privé ou par des organisations de jeunesse.

Cependant, a fait remarquer Félix Tshisekedi, « ces initiatives restent souvent dispersées, insuffisamment coordonnées, parfois ponctuelles, parfois limitées à certaines zones urbaines, laissant de côté de vastes territoires ruraux ».