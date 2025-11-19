Afrique: Ligue des champions féminine - TP Mazembe éliminé en demi-finale par l'AS FAR du Maroc

18 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le rêve du titre s'est envolé aux tirs au but pour le Tout Puissant Mazembe. Tenante du titre, l'équipe congolaise a été éliminée ce mardi 18 novembre par l'AS FAR du Maroc (4-2 t.a.b) en demi-finale de la Ligue des champions féminine, après un match nul et vierge de 0-0 durant le temps réglementaire.

Cette défaite a un goût de revanche pour l'AS FAR, qui s'était inclinée face à cette même équipe de Mazembe en finale de l'édition précédente.

La formation lushoise, pourtant portée par sa buteuse Marlène Kaj (meilleure marqueuse de la compétition avec 3 buts), n'a pas trouvé la faille. Kasaj a symboliquement manqué le premier tir au but de son équipe, ouvrant la voie à la qualification des Marocaines.

Grâce à cette victoire, l'AS FAR se qualifie pour sa deuxième finale consécutive. Le club militaire, champion d'Afrique en 2022 et finaliste en 2024, vise un deuxième titre dans la compétition. Détentrice du record de participations (5), la formation marocaine confirme sa régularité au plus haut niveau continental.

Pour tenter de décrocher son deuxième trophée l'AS FAR se prépare pour l'ultime finale contre l'ASEC Mimosas de la Côte d'Ivoire, tombeur de FC Masar d'Égypte (1-0) en demi-finale. De son côté, le TP Mazembe tentera de sauver son tournoi en disputant le match pour la troisième place contre le FC Masar.

