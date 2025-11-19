Congo-Kinshasa: Judith Suminwa défend le budget 2026 devant l'Assemblée nationale

La Première ministre Judith Suminwa a défendu, ce mardi 18 novembre, devant la plénière de l'Assemblée nationale, l'économie du projet de budget 2026. Il s'établit à 59.021 milliards de francs congolais (Environ 25 milliards USD), soit une progression de 16 % par rapport au budget rectificatif 2025, arrêté à 50.692 milliards de francs.

Les priorités de ce budget portent sur la sécurité, l'économie et le social. Ce cadrage pourrait être ajusté en fonction de l'évolution du contexte macroéconomique, a averti Judith Suminwa.

Elle a par ailleurs détaillé cinq grands axes prioritaires financés dans ce budget :

1. Sécurité et défense nationale

Le Gouvernement consacre 11.896 milliards de francs congolais, soit près de 30 % du budget général, aux forces de défense et de sécurité ; au regard du contexte sécuritaire toujours préoccupant, notamment dans l'Est du pays. Ces crédits permettront de renforcer l'équipement militaire, d'améliorer la logistique et d'assurer une meilleure prise en charge du personnel militaire et policier.

2. Affaires économiques : infrastructures, agriculture et industrie

Avec 11.972 milliards de francs alloués, l'exécutif mise sur la diversification économique, en investissant dans l'agriculture, des infrastructures, des transports et de l'énergie.

3. Éducation

La gratuité de l'enseignement primaire demeure une priorité. Une enveloppe de 6.657 milliards de francs est mobilisée pour la construction et la réhabilitation des écoles, la formation continue des enseignants, la mécanisation de nouvelles unités et le paiement des salaires du personnel enseignant.

4. Santé

Engagé dans le déploiement de la Couverture Santé Universelle (CSU), le Gouvernement prévoit 5.579 milliards de francs pour la prise en charge des accouchements, des soins prénatals, postnatals et néonatals. Ces ressources serviront aussi à renforcer la lutte contre les endémies et les maladies hydriques, ainsi qu'à améliorer l'accès aux soins dans les zones touchées par les crises humanitaires.

5. Protection sociale et solidarité nationale

Une enveloppe de 1.211 milliards de francs est réservée aux pensions, aux retraites et à l'assistance aux déplacés internes, particulièrement affectés par les conflits dans l'Est du pays.

Répartition budgétaire

Selon une dépêche de la Primature, la Première ministre a présenté les grandes masses du budget :

Budget général : 53.654 milliards de francs congolais, en hausse de 17 % par rapport à 2025 (45.750 milliards) ;

Budgets annexes : 962 milliards de francs, soit une progression de 7 % par rapport à 2025 (903 milliards) ;

Comptes spéciaux : 4.404 milliards de francs, en légère hausse de 9 % comparée à 2025 (4.039 milliards).