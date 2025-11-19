Gabon: Affaire des Bongo - Un verdict historique mêlant acquittements, milliards et lourdes condamnations

La Cour criminelle a rendu tôt ce mardi 18 novembre, le verdict des 10 co-détenus des Bongo. Entre acquittement, lourdes peines de prison, amendes colossales et réparations chiffrées en milliards de francs CFA, la décision marque un tournant majeur dans ce dossier emblématique de la lutte contre la corruption.

La Cour d'appel de Libreville a rendu son verdict dans l'affaire de blanchiment de capitaux impliquant plusieurs personnalités gabonaises. Au terme de plusieurs jours, la cour a prononcé des décisions contrastées, mêlant acquittements, lourdes peines de prison, amendes financières et réparations chiffrées.

Acquittement pour Dieko, condamnation allégée pour Mombo

L'Union nous rapporte que, face à la Cour, le ministère public a demandé l'acquittement pur et simple de deux prévenus, Steeve Ndzeko Dieko et Yolande Mombo, ainsi que la levée de leurs mesures de détention.

Steeve Nzegho Dieko a été déclaré non coupable de blanchiment d'argent. La Cour a ordonné la levée de sa résidence surveillée ainsi que du gel de ses avoirs. À l'inverse, Gisèle Mombo a été reconnue coupable de blanchiment de capitaux et condamnée à 26 mois de prison assortis d'une amende de 5 millions de francs CFA. Le mandat de dépôt dont elle faisait l'objet a toutefois été levé.

Plusieurs accusés ont écopé de peines plus lourdes

Yann Ngoulou, Mohamed Aliou Saliou et Abdul Oceni ont chacun été condamnés à 15 ans de prison, dont 5 avec sursis, ainsi qu'à une amende de 10 millions de francs CFA. Jessy Ella Ekogha a, pour sa part, écopé de 10 ans de prison dont 7 avec sursis, assortis d'une amende de 10 millions de francs CFA. Il a été placé sous mandat de dépôt.

Kim Oun a été condamné à 5 ans de prison et à une amende particulièrement élevée de 50 millions de francs CFA, avec placement sous mandat de dépôt. Gabin Otha a reçu une peine de 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis, ainsi qu'une amende de 5 millions de francs CFA. Il a également été placé sous mandat de dépôt.

Jordan Kamuset a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et à une amende de 5 millions de francs CFA. La Cour a ordonné la levée de sa résidence surveillée.

Cyriaque Mvourandjami a écopé de 26 mois de prison, ainsi que d'une amende de 5 millions de francs CFA. Son mandat de dépôt et le gel de ses avoirs bancaires ont été levés.

Le volet financier de l'affaire a également été tranché. La Cour criminelle a ordonné, d'importantes réparations à la charge de plusieurs condamnés :

6 milliards de francs CFA pour Abdul Oceni, 10 millions pour Jordan Camuset, 1,2 milliard pour Yann Ngoulou, 110 millions pour Gabin Otha, 1,041 milliard pour Kim Oun, 295 000 francs CFA pour Jessy Ella Ekogha, et 5,2 milliards pour Mohamed Ali Saliou.

Avec ces décisions contrastées, la Cour envoie un signal fort sur la volonté de l'État de sanctionner les dérives financières. Reste à savoir si ce verdict ouvrira la voie à d'autres poursuites du même calibre.