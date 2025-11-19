Afrique de l'Ouest: Perturbations du transport vers le Mali - Dakar et Bamako coordonnent leur riposte

Le transport routier à destination du Mali traverse actuellement une période difficile, marquée par un contexte d'insécurité persistant dans la sous-région et une pénurie de carburant qui ralentit la circulation des marchandises.

Ces deux facteurs combinés perturbent fortement les opérations logistiques et fragilisent les principaux corridors routiers reliant le Sénégal à son voisin malien, selon un communiqué du Port autonome de Dakar.

Le document révèle que cette situation a un impact direct sur le commerce sous-régional, en particulier sur les activités portuaires. Le Port autonome de Dakar, principal point de déchargement des marchandises à destination du Mali, subit une baisse du flux de transport et une désorganisation des chaînes d'approvisionnement. Les retards, reports de livraisons et difficultés de réservation accentuent la pression sur les capacités logistiques et commerciales.

Le ministre malien des Transports attendu à Dakar

Face à ces défis, le ministre malien des Transports et des Infrastructures effectuera une visite de travail à Dakar. Cette mission aura pour objectifs de s'assurer du bon déroulement des livraisons et des opérations logistiques, de garantir la continuité des réservations et des approvisionnements en direction du Mali, et de renforcer la coopération avec les autorités portuaires et les partenaires logistiques. L'enjeu est d'assurer, à travers une coordination plus étroite, une meilleure fluidité du transit des marchandises entre les deux pays.