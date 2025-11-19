Sénégal: Lycée Lamine Guèye de Dakar - La réhabilitation au cœur du centenaire

18 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Maguette Guèye Diedhiou

Le lycée Lamine Guèye de Dakar, ex-lycée Van Vollenhoven a célébré, le29 octobre, ses 100 ans d'existence. À l'occasion, les anciens ont prôné le retour à l'excellence, mais aussi une réhabilitation de l'établissement.

Initialement connu sous l'appellation de « lycée Van Vollenhoven » et baptisé en 1983, Lamine Guèye, l'établissement a consacré l'année 2025, à la célébration de son centenaire.

Pour marquer l'événement, une série d'activités ont été organisées. On peut citer, entre autres, la journée de l'excellence pour récompenser les meilleurs élèves, une randonnée pédestre, etc.

Une série de conférences est également prévue. Celle organisée, hier, dans le hall archicomble de l'établissement s'inscrit également dans le cadre de cette célébration qui va se poursuivre jusqu'au mois de décembre. Placée sur le thème : « Impact des sciences et techniques dans l'évolution des sociétés humaines », la conférence a été animée par Abdou Sène, Pr de mathématiques appliquées à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane.

Selon Cheikh Mouhamed Sarr, membre du comité d'organisation du centenaire du lycée Lamine Guèye cette initiative est un prétexte pour mobiliser tous les anciens dans le but de réhabiliter l'établissement aussi bien sur le plan des infrastructures que sur le plan de l'excellence.

« À travers ces séries d'activités, nous cherchons à fédérer toutes les associations qui existaient pour aller vers cet objectif qui nous est tous cher, celui de conserver ce patrimoine et de restaurer l'excellence dans ce lycée », indique-t-il.

« Aujourd'hui, le cri du coeur que nous avons tous, c'est comment faire pour arriver à ce niveau d'excellence qui a toujours été l'Adn de ce lycée », a affirmé M. Sarr.

« C'est dans ce cadre que s'inscrit cette activité. Nous la menons en collaboration avec Force-N pour sensibiliser les élèves sur l'intérêt et le rôle que jouent les sciences dans le développement de l'éducation et de l'économie de notre pays », a-t-il ajouté. Cheikh Mouhamed Sarr estime qu'il va falloir valoriser l'héritage du lycée qui, a-t-il rappelé, a formé de nombreuses générations d'élèves élites au Sénégal et en Afrique.

Abordant le thème de la conférence, Pr Abdou Sène affirme qu'il était important de débattre avec les élèves sur un tel sujet. Car dit-il, nous assistons à une autre ère, celle de l'intelligence artificielle et du transhumanisme dont on parle de moins en moins alors qu'ils sont intrinsèquement liés.

