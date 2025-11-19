Sénégal: Le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit le Khalife général de Léona Niassène

18 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce mardi en audience le Khalife général de Léona Niassène, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass.

Selon la Présidence, la rencontre, marquée par un profond respect mutuel, s'est déroulée dans un climat d'écoute et de cordialité.

Le Khalife général de Léona Niassène reçu au PalaisLes échanges ont porté sur des questions majeures touchant à la cohésion nationale, à la paix sociale et au rôle central des valeurs religieuses dans la construction d'un Sénégal uni, solidaire et harmonieux.

Le Chef de l'État a réaffirmé son attachement à un dialogue permanent et sincère avec les guides religieux, saluant leur contribution déterminante à la stabilité du pays. Il a également exprimé sa gratitude pour leurs prières, conseils et orientations, qui demeurent un pilier essentiel du vivre-ensemble sénégalais.

