Guinée Bissau: Présidentielle - Les «Green Boys», nouvelle force de soutien au président Embalo

En Guinée-Bissau, à quatre jours des élections présidentielle et législatives du dimanche 23 novembre 2025, le président sortant Umaro Sissoco Embaló poursuit sa tournée dans l'Est du pays. À Bissau, ses partisans s'activent déjà. Parmi eux, un mouvement né il y a moins d'un mois attire tous les regards : les « Green Boys ».

En Guinée-Bissau, le mouvement des « Green Boys », créé en pleine campagne, s'est rapidement fait connaître grâce à ses marches très visuelles. Les militants défilent en rangs serrés, entièrement vêtus de vert - une couleur qu'ils présentent comme « la couleur de l'espoir », même si certains y voient une référence à l'islam, religion du chef de l'État. Leur quartier général se situe au nord de Bissau, où les membres se réunissent chaque jour pour organiser leurs actions.

Dans l'arrière-cour d'une petite maison en terre, les « Green Boys » s'entraînent, répètent et préparent leurs mobilisations. La mise en scène des mobilisations est essentielle, et pour Umaro Baldé le chef du mouvement, la rigueur compte autant que le projet politique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Un des principes qui nous guide, c'est l'esprit d'organisation », explique-t-il. « On veut non seulement montrer notre soutien au Président, mais aussi prouver qu'avec une bonne organisation et une bonne discipline, on peut développer le pays. Donc l'organisation et la discipline sont la pierre angulaire des Green Boys ».

Porte-à-porte et mobilisation dans les quartiers

Sans perdre plus de temps, le groupe se met en marche. Ce matin, ils vont faire le tour du quartier, une des activités préférées d'Esmeraldina. « On va faire du porte-à-porte pour sensibiliser les gens et leur demander de voter pour Umaro Sissoco Embalo. Les gens sont réceptifs ! Parce que c'est un homme de succès. Ce qu'il dit, il le fait ».

Pour Alfa, un autre membre, cet engagement s'inscrit dans une vision de la citoyenneté active. En montrant la rue devant lui, il explique : « C'est nous qui avons construit cette route. Pour montrer que les jeunes peuvent et doivent contribuer au développement de la Guinée-Bissau ».

En plus de leurs actions sur le terrain, les « Green Boys » misent sur les réseaux sociaux. En moins d'un mois, ils ont déjà dépassé les 4 000 abonnés.