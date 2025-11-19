Sénégal: Un nouveau traitement accessible pour les personnes atteintes de drépanocytose

Au Sénégal, une révolution est en cours pour les personnes atteintes de drépanocytose. Dakar accueille aujourd'hui un rendez-vous médical consacré à cette maladie génétique du sang et à son traitement, l'hydroxyurée. Cette affection de l'hémoglobine, première maladie génétique dans le monde, touche particulièrement l'Afrique, qui supporte 66 % du fardeau. Elle provoque de fortes douleurs et peut-être mortelle si elle n'est pas traitée.

Depuis quelques semaines, un générique de l'hydroxyurée, nommé Drepaf, est disponible dans certaines pharmacies sénégalaises. Conditionné par le laboratoire local Teranga Pharma, il offre pour la première fois un dosage adapté aux enfants et est vendu deux fois moins cher que le médicament original.

Dans l'espace de stockage de Teranga Pharma, en périphérie de Dakar, Mouhamadou Sow, directeur du laboratoire, montre fièrement les cartons de Drepaf : « Ici, 1 650 boîtes... là-bas, 2 560 boîtes... »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le laboratoire, qui s'est associé à une ONG et à un fabricant indien, a reçu l'autorisation de mise sur le marché en avril dernier. « Le produit peut être utilisé à partir de neuf mois, ce qui va lui permettre de ne pas avoir de crise, des douleurs et d'aller à l'école, lui donner les mêmes chances de réussite que ceux qui n'ont pas la maladie », explique le directeur.

10 % de la population sénégalaise porteuse de la maladie.

Sans traitement, les douleurs articulaires et complications liées à la drépanocytose entraînent la mort de plus de la moitié des patients avant l'âge de 10 ans. Au Sénégal, 10 % de la population est porteuse de la maladie.

« Si on fait appel aux données épidémiologiques de l'OMS, nous savons qu'à l'horizon 2050 il y aura plus de 500 000 naissances par an et que la majorité des cas de drépanocytose, 75 % se retrouve en Afrique », souligne le professeur Zeynabou Fall, spécialiste de la drépanocytose. « Cela doit devenir une priorité de santé publique, après le cancer, le paludisme et le diabète ».

Pour le moment, 16 000 boîtes ont été conditionnées au Sénégal et distribuées aux pharmacies. Teranga Pharma promet de reprendre la production dès janvier 2026, avec pour objectif de fournir, d'ici à un an, les pays voisins.