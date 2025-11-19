Burkina Faso: Coopération économique - Des investisseurs biélorusses présentent leurs projets

18 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré a reçu, le lundi 17 novembre 2025, une délégation d'investisseurs de la Biélorussie désireux de mettre en oeuvre des projets au Burkina Faso.

La délégation conduite par monsieur Vitaly Gmyrak veut concrétiser un partenariat mutuellement bénéfique dans des domaines tels que la production agricole, la production des engrais, la mécanisation agricole, les mines et le génie électrique. Selon monsieur Vitaly Gmyrak, cette rencontre avec le ministre Traoré marque un point de départ pour tisser des relations économiques entre son pays et le Burkina Faso. SEM Karamoko Jean Marie Traoré a salué la démarche "pragmatique" des investisseurs biélorusses qui ont opté de venir sur le terrain, avec à la clé des propositions qui s'alignent sur les priorités du gouvernement burkinabè.

Il les a encouragés à mettre à profit leur séjour pour nouer des partenariats mutuellement bénéfiques avec des investisseurs burkinabè. A l'occasion de cette audience, un émissaire du ministre des Affaires étrangères de la Biélorussie a transmis une lettre à SEM Karamoko Jean Marie Traoré, dans le sens de développer des liens d'amitié et de coopération entre Ouagadougou et Minsk.

DCRP/ MAECR-BE

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.