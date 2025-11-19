Burkina Faso: Coopération économique - Des investisseurs biélorusses présentent leurs projets

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré a reçu, le lundi 17 novembre 2025, une délégation d'investisseurs de la Biélorussie désireux de mettre en oeuvre des projets au Burkina Faso.

La délégation conduite par monsieur Vitaly Gmyrak veut concrétiser un partenariat mutuellement bénéfique dans des domaines tels que la production agricole, la production des engrais, la mécanisation agricole, les mines et le génie électrique. Selon monsieur Vitaly Gmyrak, cette rencontre avec le ministre Traoré marque un point de départ pour tisser des relations économiques entre son pays et le Burkina Faso. SEM Karamoko Jean Marie Traoré a salué la démarche "pragmatique" des investisseurs biélorusses qui ont opté de venir sur le terrain, avec à la clé des propositions qui s'alignent sur les priorités du gouvernement burkinabè.

Il les a encouragés à mettre à profit leur séjour pour nouer des partenariats mutuellement bénéfiques avec des investisseurs burkinabè. A l'occasion de cette audience, un émissaire du ministre des Affaires étrangères de la Biélorussie a transmis une lettre à SEM Karamoko Jean Marie Traoré, dans le sens de développer des liens d'amitié et de coopération entre Ouagadougou et Minsk.

DCRP/ MAECR-BE

