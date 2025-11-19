Afrique: Match amical international Bénin/Burkina - 0-3 - Les Etalons surclassent les Guépards

Les Etalons du Burkina Faso ont clôturé leur rassemblement international en s'imposant largement (3-0) face aux Guépards du Bénin hier mardi 18 novembre 2025 au Maroc. Ce match amical, s'inscrivait dans la préparation des prochaines échéances de la CAN qui débute dans quelques semaines.

Après une victoire face au Niger (3-2) le 14 novembre dernier, c'est par une démonstration de force que les Etalons du Burkina Faso ont parachevé leur rassemblement international. Face aux Guépards du Bénin, lors d'un match amical disputé hier mardi 18 novembre 2025 à Marrakech au Maroc, les garçons de Brama Traoré ont été sans pitiés, s'imposant sur le score de 3 buts à 0. Cette rencontre, inscrite dans le cadre de la préparation de la prochaine CAN au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, a permis au XI national d'afficher une solidité défensive rassurante et une efficacité offensive remarquable.

Dès l'entame, les Burkinabè ont pris le contrôle des débats, multipliant les mouvements précis et les offensives tranchantes. Leur domination a logiquement été récompensée à la 25e minute lorsque Georgi Minoungou s'est montré le plus prompt dans la surface béninoise pour ajuster le gardien et ouvrir le score. Un but symbolique pour le jeune attaquant, qui signait ainsi sa première réalisation sous les couleurs nationales. Alors que la mi-temps approchait, Minoungou a remis le couvert. Profitant d'une erreur défensive béninoise dans le temps additionnel (45e+1), l'attaquant burkinabè a doublé la mise d'un geste opportuniste. Ce deuxième but, inscrit au meilleur moment, a porté un coup dur au moral des Guépards, incapables de réagir par la suite.

Au retour des vestiaires, les deux sélectionneurs ont procédé à plusieurs changements, mais la physionomie du match n'a pas varié : les Étalons ont continué à contrôler le rythme, gérant leur avance avec maturité. Le Bénin, de son côté, n'a jamais trouvé la clé pour déstabiliser une défense burkinabè bien en place. Dans les ultimes instants (90e+3), Saidou Simporé a scellé définitivement la victoire d'une frappe clinique, récompensant une prestation collective maîtrisée de bout en bout.

Ce troisième but est venu couronner l'engagement et la constance des Etalons, déterminés jusqu'au coup de sifflet final. Ce succès net de 3-0 renforce la confiance du groupe et confirme la montée en puissance observée depuis plusieurs sorties. Les Etalons rentrent ainsi au pays avec un moral au beau fixe, prêts à se concentrer pleinement sur la 35e édition de la CAN.