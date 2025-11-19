A l'issue de la séance de cotation de ce mardi 18 novembre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Unilever Côte d'Ivoire occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours pour la 4ème journée consécutive.

Le cours de cette valeur est passé de 33 150 FCFA la veille à 33 635 FCFA, soit une augmentation de 485 FCFA en valeur absolue et 7,50%. La société Unilever Côte d'Ivoire n'a toujours pas rendu public ses résultats de l'entreprise au titre de l'exercice 2024 encore moins ceux du premier, du deuxième et du troisième trimestre 2025. Les seules informations dont dispose les investisseurs remontent au 31 décembre 2023 avec un résultat net bénéficiaire de 640,334 millions FCFA contre une perte de 6,908 milliards FCFA en 2022. C'est dire que la hausse constatée durant ces jours consécutif est purement spéculative.

En dehors de Unilever Côte d'Ivoire, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,38% à 26 850 FCFA), SICOR Côte d'Ivoire (plus 7,37% à 3 640 FCFA), ETI Togo (plus 4,35% à 24 FCFA) et Oragroup Togo (plus 4,29% à 2 550 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,42% à 2 185 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 7,07% à 920 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 4,23% à 2 720 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 3,86% à 9 460 FCFA) et SIB Côte d'Ivoire (moins 3,51% à 5 500 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est établie à 936,843 millions FCFA contre 933,444 millions FCFA le lundi 17 novembre 2025.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une baisse de 10,98 milliards, passant de 13 126,064 milliards FCFA la veille à 13 115,084 milliards FCFA ce 18 novembre 2025.

Celle du marché des obligations connait une baisse de 12,189 milliards, se situant à 10 686,620 milliards FCFA contre 10 698,789 milliards FCFA le 17 novembre 2025.

L'indice BRVM Composite a cédé 0,08% à 340,16 points contre 340,44 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en baisse de 0,59% à 163,63 points contre 164,60 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a régressé de 0,52% à 142,12 points contre 142,87points la veille.