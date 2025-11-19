La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) et Afg Holding SA ont officialisé un partenariat stratégique visant à accélérer considérablement la croissance du secteur privé dans toute la région de la Cedeao.

Selon un communiqué de presse, l'accord, signé le mardi 18 novembre 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, prévoit la création d'une facilité dédiée d'un montant de 50 millions d'euros pour soutenir les entreprises privées par l'intermédiaire des filiales d'Afg Holding SA opérant dans la zone Cedeao, à savoir Afg Bank CI SA et Afg Bank Guinée.

Lors de la cérémonie de signature, Dr George Agyekum Donkor, Président de la Bidc et de son Conseil d'Administration, a réaffirmé l'engagement de la Banque en faveur d'un développement inclusif et durable comme catalyseur de la création de richesse, de la promotion de l'emploi et de la réduction de la pauvreté dans la région de la Cedeao.

«L'autonomisation du secteur privé est un pilier essentiel de nos efforts pour relever le défi persistant du chômage des jeunes et favoriser la résilience économique dans notre sous-région », a déclaré Dr Donkor. Il a indiqué que ce partenariat avec Afg Holding SA élargira l'accès à des financements essentiels pour les entreprises qui sont le moteur de nos économies et contribuent de manière significative à la chaîne de valeur régionale.

Ce partenariat met particulièrement l'accent sur le renforcement des Pme qui constituent l'épine dorsale de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. En élargissant l'accès à des capitaux abordables à long terme, explique-t-on, ce mécanisme devrait aider les Pme à développer leurs activités, à adopter de nouvelles technologies et à s'intégrer davantage dans les chaînes de valeur régionales et mondiales, stimulant ainsi la productivité et l'emploi.

Afg Holding SA a salué ce partenariat, qu'elle considère comme un catalyseur de la croissance institutionnelle et d'un engagement plus profond dans l'économie réelle. S'exprimant au nom de l'institution, Kouakou Anzoua Abissa, Administrateur de Afg Holding SA, a exprimé sa profonde gratitude à la Bidc pour sa confiance et son soutien, réitérant l'engagement d'Afg à déployer les fonds de manière efficace et transparente afin d'obtenir des résultats tangibles et mesurables en termes d'expansion du secteur privé et de diversification économique.

Avec ce nouvel accord de financement, la Bidc renforce encore son rôle de partenaire de développement de confiance pour le secteur financier en Afrique de l'Ouest. En élargissant l'accès au financement pour les PME, qui sont des moteurs clés de l'innovation et de l'industrialisation, la Banque contribue à jeter les bases d'une prospérité durable et d'un avenir économique plus autonome pour la sous-région.