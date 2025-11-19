Sénégal: Lancement du paiement mobile des impôts et taxes - Une révolution pour les Usagers

Dans le cadre du lancement du nouveau système de paiement mobile des impôts et taxes sur l'application Max It de Orange visant à moderniser le système fiscal, le Directeur général Jean Koné, accompagné d'une forte délégation a effectué une visite le lundi 17 novembre 2025 au niveau du centre des services fiscaux de Ngor Almadies.

Selon une note d'information, ce lancement marque une étape décisive dans la digitalisation des procédures fiscales, offrant dès lors une alternative moderne et pratique aux contribuables.

Lors de cette visite, renseigne la même source, la délégation a pu rencontrer et échanger avec les usagers ayant expérimenté le nouveau service.

Les retours d'expérience ont été largement positifs, soulignant l'efficacité et la convivialité du processus.

Dans la foulée, les usagers ont apprécié la possibilité de payer leurs impôts directement depuis leur smartphone, supprimant ainsi le besoin de se déplacer dans les bureaux.

« Le paiement mobile me permet de régler mes impôts en quelques clics, que je sois au travail ou chez moi. C'est vraiment un gain de temps », a déclaré un usager satisfait, ravi de cette innovation qui simplifie ses démarches fiscales.

D'autres usagers , explique-t-on, ont mis en avant la sécurité des transactions, un aspect essentiel pour renforcer la confiance dans le processus de paiement.

Pour rappel, ce projet, qui s'inscrit dans une volonté plus large de modernisation de l'administration fiscale, vise non seulement à améliorer l'expérience des contribuables, mais aussi à optimiser la collecte des impôts.

Le Directeur général Jean Koné a exprimé sa satisfaction quant à l'accueil réservé aux usagers et a réaffirmé l'engagement de l'administration à poursuivre sa dynamique de transformation digitale. « Notre objectif est de rendre les services fiscaux plus accessibles et adaptés aux besoins des citoyens », a-t-il déclaré.

Les prochaines étapes incluront des enquêtes de satisfaction et des sessions d'information pour familiariser davantage les usagers avec ces nouvelles fonctionnalités.

Ainsi, soutient la Dgid, le lancement du paiement mobile des impôts et taxes constitue un pas de géant vers une administration fiscale plus efficace, transparente et à l'écoute des besoins de ses contribuables.

Par ailleurs, cette visite a également permis au Directeur général, Jean Koné, d'effectuer un tour des bureaux et d'échanger avec l'ensemble des agents. Il a saisi cette occasion pour sensibiliser davantage les équipes aux défis et enjeux actuels. En conclusion, il a encouragé tous les collaborateurs à s'engager pleinement à délivrer un service public de qualité aux usagers.