Pour la gestion 2026, le projet de budget du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage 2026 (MASAE) est arrêté à 427 006 218 466 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et 247 586 752 366 FCFA en crédits de paiement (CP). Comparativement à la Loi de Finances Initiale (LFI) 2025, les autorisations d'engagement enregistrent une hausse de 117 321 302 138 FCFA. Il a été adapté en commission à l'Assemblée nationale.

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission du Développement rural, a examiné et adopté, ce mardi 18 novembre 2025, le projet de budget 2026 du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, défendu par le ministre de tutelle, Mabouba Diagne.

« Le projet de budget 2026 du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage (MASAE) est arrêté à 427 006 218 466 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et 247 586 752 366 FCFA en crédits de paiement (CP) », rapporte une note de la tutelle.

Comparativement à la Loi de Finances Initiale (LFI) 2025, le document du ministère, les autorisations d'engagement enregistrent une hausse de 117 321 302 138 FCFA, soit +37,88%. « Cette progression résulte principalement des prévisions de signature de nouvelles conventions de financement de projets et programmes sur ressources externes », explique le document.

Concernant les crédits de paiement, la même source renseigne qu'ils affichent une baisse de 56 896 163 962 FCFA, soit -18,69%. Ceci, en raison de la clôture, en 2025, de plusieurs projets et programmes arrivés à terme.