Sénégal: Budget 2026 - Hausse de plus 117 milliards sur les autorisations d'engagement pour Mabouba Diagne

19 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Pour la gestion 2026, le projet de budget du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage 2026 (MASAE) est arrêté à 427 006 218 466 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et 247 586 752 366 FCFA en crédits de paiement (CP). Comparativement à la Loi de Finances Initiale (LFI) 2025, les autorisations d'engagement enregistrent une hausse de 117 321 302 138 FCFA. Il a été adapté en commission à l'Assemblée nationale.

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission du Développement rural, a examiné et adopté, ce mardi 18 novembre 2025, le projet de budget 2026 du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, défendu par le ministre de tutelle, Mabouba Diagne.

« Le projet de budget 2026 du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage (MASAE) est arrêté à 427 006 218 466 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et 247 586 752 366 FCFA en crédits de paiement (CP) », rapporte une note de la tutelle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Comparativement à la Loi de Finances Initiale (LFI) 2025, le document du ministère, les autorisations d'engagement enregistrent une hausse de 117 321 302 138 FCFA, soit +37,88%. « Cette progression résulte principalement des prévisions de signature de nouvelles conventions de financement de projets et programmes sur ressources externes », explique le document.

Concernant les crédits de paiement, la même source renseigne qu'ils affichent une baisse de 56 896 163 962 FCFA, soit -18,69%. Ceci, en raison de la clôture, en 2025, de plusieurs projets et programmes arrivés à terme.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.