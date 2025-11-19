Madagascar: Discours programme - L'Exécutif met l'accent sur la moralité de l'administration

Le Premier ministre Rajaonarivelo place la moralité de l'administration au coeur de la refondation de l'État. Le PMO-PGER promet une tolérance zéro contre la corruption pour restaurer la confiance de la population.

Hier, à Tsimbazaza, le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo a présenté devant les députés le Programme de mise en oeuvre de la Politique générale de l'État pour la refondation (PMO-PGER). L'accent majeur de ce programme est mis sur la moralité de l'administration, faisant de l'intégrité de l'État le fil conducteur des grands chantiers de la refondation. Parmi les principaux axes annoncés, le chef du gouvernement a insisté sur une tolérance zéro contre la corruption.

« Il n'y aura pas de refondation tant que les pratiques ayant rompu la confiance de la population envers ses dirigeants se poursuivent. Le gouvernement veillera au renforcement des instances de veille, de prévention et, le cas échéant, de poursuite », a-t-il souligné.

Dans cette optique, la lutte contre les détournements et l'impunité devient une priorité. Une consigne a déjà été adressée il y a quelques jours par le locataire de Mahazoarivo au ministre de la Justice, exigeant l'application stricte de la loi, sans distinction de statut ni de rang, notamment pour les hauts responsables étatiques, qui ne bénéficieront plus d'une immunité pour des faits commis en dehors de leurs fonctions. Le programme prévoit également la récupération des biens mal acquis, en particulier ceux liés à des cas de corruption et de détournement, avec l'ouverture d'enquêtes sur les faits présumés.

Réponse aux revendications sociales

La bonne gouvernance constitue un autre axe majeur. Selon Herintsalama Rajaonarivelo, les normes d'intégrité, de responsabilité et d'efficacité doivent guider la gestion des affaires publiques. Cela implique des services publics performants, des décisions priorisant l'intérêt général et une gestion rigoureuse des richesses nationales.

La transparence et l'implication citoyenne sont également mises en avant. Le gouvernement répond ainsi aux attentes exprimées par la population concernant la transparence budgétaire, la mise en oeuvre de la politique générale de l'État et la communication permanente avec les citoyens. Ces derniers seront associés à la prise de décisions et au suivi de l'exécution des politiques publiques, conformément aux principes d'une administration responsable et ouverte.

Le PMO-PGER entend également répondre aux revendications de la génération Z, notamment sur les questions sociales urgentes à traiter dans un délai de deux ans. Il s'agit du rétablissement des besoins fondamentaux tels que l'eau, l'électricité, la santé et l'éducation, ainsi que du renforcement de l'ordre et de la sécurité publique sur l'ensemble du territoire.

Les populations vulnérables, particulièrement celles exposées à la famine dans l'extrême Sud et le Sud-Est, recevront un soutien prioritaire. Le programme vise également à stabiliser le coût de la vie et à mettre fin aux monopoles dans certains secteurs économiques, afin de renforcer le pouvoir d'achat des citoyens.