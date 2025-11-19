Afrique: Préparation CAN-Sénégal-Kenya (8-0) - Comme à l'entraînement !

Le Sénégal a renoué hier, mardi 18 novembre avec le succès en remportant (8-0) en amical le duel qui l'a opposé au Mardan sports complex, à Antalya, en Turquie, au Kenya. Grâce à un doublé de Nicolas Jackson, un triplé de Sadio Mané, et un but de El hadji Malick Diouf, d'Ibrahima Mbaye et Cherif Ndiaye, les Lions ont littéralement écrasé les Harambee stars.

Plus que score, le festival offensif donne un regain de confiance à l'équipe sénégalaise après la déconvenue de samedi dernier face au Brésil (2-0). Comme il permet au sélectionneur Pape Thiaw d'avoir plus de certitudes sur le plan tactique et en même temps de faire une large revue d'effectif a moins d'un mois de la CAN 2025 au Maroc. Par la même occasion il « efface » Amara Traoré qui avait battu le 9 octobre 2010 l'Ile Maurice (7-0) même si sur le record reste la victoire (10-1) des Lions devant la Mauritanie en... 1972.

Le Sénégal a affûté ses armes en direction de la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025. Trois jours après la désillusion contre le Brésil (2-0), les Lions ont se sont remis en remportant largement le match de préparation qui les opposait au Kenya (8-0). La bande à Sadio Mané se sont offert cette fois un véritable festival offensif face aux Harambee Stars qu'il ont battus sur le score sans appel de 8 à 0. Une écrasante victoire qui reflète une rencontre à sens unique et qui s'est exercé d'entrée.

Les coéquipiers de Sadio Mané ont d'entrée pris le contrôle les débats. Lancé sur la pointe de l'attaque, Nicolas Jackson avait mis le Sénégal sur orbite en trouvant la faille dès la 9e minute. Sur une infiltration dans la surface, l'attaquant de Bayern Munich réussira à passer en revue la dense avant d'ouvrir dans un angle fermé (1-0). Les Lions se lâchent et enchaînent suite à une perte de balle et qui profite à El hadji Malick Diouf (2-0; 11e). Le défenseur signait son premier but. Trois minutes plus tard, Nicolas Jackson va y aller avec son doublé ( 3-0; 15e).

Au coeur de l'animation, Sadio Mané entame de son côté son festival après un raid de 35 mètres conclu par une frappe du pied qui loge le ballon en pleine lucarne (4-0; 17e). Le leader sénégalais va revenir à la charge pour marquer cette fois sur un penalty provoqué par Ibrahima Mbaye (5-0; 31e). Le meilleur buteur des Lions va soigner ses statistiques. Bénéficiant d'une contre favorable face au gardien du Kenya (6-35e), Sadio Mané s'offre le triplé et permet à son équipe d'aller à la mi temps avec un matelas de 6 à 0. Il devient plus que jamais le meilleur buteur des Lions avec 52 réalisations.

Au retour des vestiaires, le sélectionneur décide d'effectuer une rotation au niveau du milieu de terrain avec la sortie de Pape Guèye et Sadio Mané mais aussi du défenseur Mamadou Sarr qui étrennait sa première sélection. C'est au profit de Pape Lamine Camara et Rassoul Ndiaye au milieu et de l'attaquant Boulaye Dia. Titularisé pour la première fois, le jeune attaquant Ibrahima Mbaye ne tarde pas va ouvrir son compteur avec une frappe croisée (7- 0 47e ).

Malgré ce large score, le sélectionneur poursuivra son turnover en lançant sur le front de l'attaque Cheikh Tidiane Sabaly et Cherif Ndiaye (79e). Coaching encore payant puisque le même Cherif Ndiaye réussira à corser l'addition sur penalty après un accrochage dans la surface. L'attaquant se chargera d'exécuter la sentence et de clôturer le festival sur la marque de (8-0).

Un carton et une large revue des effectifs

En attendant un dernier match de préparation et de communion annoncé par la FSF contre une équipe encore inconnue, cette opposition contre le Kenya apporte un regain de confiance et permet à l'équipe du Sénégal de se relever de cette frustrante prestation face à la sélection auriverde. Il a également offert au sélectionneur Pape Thiaw l'opportunité d'expérimenter et d'avoir des certitudes sur ses schémas tactiques, de donner plus de temps de jeu à ses nouveaux renforts et surtout d'effectuer une plus large revue d'effectif. Ce, en perspective des choix et la publication de la prochaine liste des joueurs retenus pour le rendez-vous continental au Maroc.