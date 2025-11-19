Madagascar: Stylisme - Sih Rakout, l'élégance malgache réinventée

La maison Sih Rakout a officiellement rouvert sa boutique-atelier à Amboditsiry, le 15 novembre, affirmant plus que jamais son engagement envers la création malgache authentique et éthique.

Le 15 novembre, la marque de prêt-à-porter Sih Rakout, fondée par la styliste malgache de renom Sitraka Rakotoasimbola, a célébré la réouverture officielle de sa boutique et de son atelier à Amboditsiry. Plus qu'un simple changement d'adresse, cet événement marque une étape forte : une volonté affirmée de transmettre un message culturel profond à travers la création malgache. Voici la phrase traduite fidèlement en français : « L'achat des produits malgaches contribue au développement de l'économie, mais le travail réalisé à Madagascar a besoin de soutien », rappelle la gérante.

Authenticité

Dirigée par Sitraka Harimalala Rakotoasimbola, gérante, propriétaire et dessinatrice, la maison Sih Rakout crée des tenues sur mesure mêlant styles traditionnels et cérémonies modernes. Chaque pièce est pensée en fonction de la demande du client, avec un travail minutieux sur les matières locales : fibre de baobab, raphia, fleurs séchées et divers végétaux, dans la continuité de la démarche éthique déjà saluée lors de la Fashion Week de Cannes 2025, où la styliste a remporté le prix du Meilleur jeune créateur éco-responsable.

Devenue créatrice de manière autodidacte, Sih Rakout reconnaît que l'accès limité aux formations spécialisées et la rareté de certaines matières premières constituent encore des défis. Mais cette détermination nourrit l'authenticité de son travail, déjà reconnu à l'international : Fashionomics Africa a classé sa marque parmi les 12 meilleures entreprises de mode africaines en 2023.

La réouverture a également été l'occasion de dévoiler la nouvelle collection "Romantica", qui célèbre l'élégance féminine à travers des pièces empreintes de douceur et de romantisme.

L'équipe Sih Rakout réalise toutes sortes de tenues, mais les commandes les plus fréquentes concernent les robes de mariage et les tenues traditionnelles.

L'originalité de la maison repose sur une esthétique profondément ancrée dans l'authenticité, renforcée par une touche artistique propre à la créatrice. La qualité des créations attire une clientèle fidèle et génère des retours particulièrement positifs, souligne la gérante. La marque est aujourd'hui représentée non seulement à Madagascar, mais aussi en Europe et aux États-Unis.

En rouvrant sa boutique-atelier à Amboditsiry, Sih Rakout confirme sa place parmi les maisons de mode qui façonnent l'identité stylistique malgache. Entre savoir-faire artisanal, engagement éthique et sens aigu de l'élégance, la créatrice continue d'élever la mode locale tout en insufflant une vision authentique et moderne. Une démarche qui rappelle que soutenir la création malgache, c'est aussi faire rayonner un patrimoine vivant et en constante évolution.