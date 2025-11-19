Afrique: Pétanque - Championnat d'Afrique - Un boss renforce la triplette nationale

La Grande Île bouclera en beauté sa participation internationale au championnat d'Afrique en triplette masculine, qui se tiendra du 22 au 28 novembre en Mauritanie.

Dernière sortie internationale de l'année. Madagascar sera représenté par la formation championne nationale en triplette à la 10e édition du championnat d'Afrique. L'équipe du PAC d'Ampitatafika, championne de Madagascar en titre, constituée du vice-champion du monde individuel et vice-champion du Masters de pétanque cette année, Faralahy Urbain Ramanantiaray alias Baloty, accompagné de Maminiriana Andrianirainy et Andry Salohy Randrianaivo, a validé son ticket pour représenter le pays au sommet continental, lors du championnat national, il y a plus d'une semaine à Maibahoaka, Ivato.

« D'après la demande de plusieurs dirigeants des clubs de la capitale, un boss renforcera la triplette qui défendra les couleurs nationales en compétition internationale. C'est le club concerné qui a fait son choix et a désigné le quatrième joueur », souligne le président de la Fédération malgache de sport boules, Adrien Julio Andrianirina.

Mirija Solonantenaina Rakotoson, alias Fakr, président d'honneur du club PAC, sera le quatrième joueur national à ce sommet africain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En quête d'un quatrième sacre

Les championnats d'Afrique en triplette version 2025 se dérouleront du 22 au 28 novembre à Nouakchott, en Mauritanie. La Fédération prendra entièrement en charge les frais de déplacement des trois membres de l'équipe, et « nous nous arrangons avec le club concernant les frais de déplacement du quatrième joueur », précise le président de la Fédération, sans vouloir donner plus de détails.

Après les succès des boulistes de la Grande Île en tournée estivale en France, au Masters de pétanque, et surtout le titre de champion du monde en double mixte ainsi que celui de champion du monde juniors en doublette mixte, la triplette porte-drapeau du pays au sommet continental ambitionnera de briller et de clôturer en beauté la saison en Mauritanie. Madagascar est en quête d'un quatrième titre, après ceux remportés en 2017 en Tunisie, en 2011 au Cameroun et en 2009 en Tunisie.

La Fédération finalise actuellement les papiers administratifs des membres de la délégation, qui devraient quitter le pays au plus tard vendredi.