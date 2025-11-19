Madagascar: Enseignement supérieur - Des bourses d'études à l'étranger pour les bacheliers techniques

19 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Les bacheliers du secteur technique peuvent bénéficier de bourses d'études à l'étranger. Treize diplômés du baccalauréat technique sont partis étudier en Algérie, dans le cadre d'un programme de coopération entre Madagascar et l'Algérie.

Ces élèves, choisis parmi les lauréats et les majors, dans différentes régions du pays, ont quitté Madagascar le 13 novembre 2025, après avoir été honorés auprès du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Tous bénéficient d'une bourse couvrant la totalité de leurs frais de scolarité et de séjour pour une durée de cinq ans.

Les filières choisies incluent le Bâtiment et Travaux publics (BTP), la comptabilité-gestion, les ouvrages en bois et la mécanique automobile, des domaines qui leur permettront de développer des compétences professionnelles solides et reconnues à l'international.

Ces bourses constituent une opportunité exceptionnelle pour ces jeunes, qui pourront ainsi bénéficier d'un diplôme international et d'une formation de haut niveau, tout en représentant Madagascar à l'étranger. « Ces bourses offrent de meilleures conditions de vie, un diplôme international, ainsi qu'une discipline stricte permettant d'acquérir davantage de compétences professionnelles », a lancé Rovatiana, 19 ans, originaire d'Amoron'i Mania, qui fait partie des bénéficiaires de ces bourses d'études en Algérie.

